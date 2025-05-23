1500 bilim insanı Antalya'da kongrede buluştu

Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongre başladı. Bilimsel oturumların yanı sıra asistanlara yönelik uygulamalı kurslar da gerçekleştiriliyor.

DAHUDER ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar, 2021'de 50 üyeyle kurdukları derneklerinin dördüncü yılı dolmadan üye sayısının bine yaklaştığını söyledi.

Dahiliye alanında dördüncü kongrelerini yaptıklarını belirten Uyar, şunları kaydetti:

"Dahiliye çok önemli bir branş, tıbbın temeli. Dahiliyede diyabet, hipertansiyon, tiroid, obezite, son zamanlarda önemi giderek artan vitamin eksiklikleri gibi konular dahiliyenin esas alanını oluşturuyor. Kongremizde biz her yıl mutlaka bu olmazsa olmaz kronik hastalıkları ele alıyoruz. Diyabetik hipertansiyon, tiroid, son zamanlarda artan obezite, yağlı karaciğer ve vitamin eksikliği konularında güncel bilgileri hekimlere hem ulaştırmaya çalışıyoruz hem de alanında uzman hocalarla karşılıklı tartışma ve fikir alışverişi yapma imkanı sunuyoruz."

Teknoloji çağında bilginin çok hızlı güncellendiğine dikkati çeken Uyar, interaktif oturumlarla bilgiyi paylaştıklarını ifade etti.

"Acaba yapay zeka hekimlerin yerini alır mı?"

Uyar, derneklerinin bünyesinde çalışma gruplarından birinin de yapay zeka olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kongremizden beri mutlaka yapay zeka oturumu yapıyoruz. Bu kongremizde yapay zekayla ilgili oturumumuz var. Dernek olarak bunları önemsiyoruz. Uluslararası alanda da bunlarla ilgili girişimler yapıyoruz. Yapay zekayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tanı ve tedavide kullanmak için önemli çalışmalar var. Doktorlar olarak şunu tartışıyoruz, 'Acaba yapay zeka hekimlerin yerini alır mı?' Görüntülemelerde patolojide çok ilerlemeler var ama hasta odaklı olunca biraz değişiyor. Burada hekimin interaktif yani karşılıklı konuşması önemli. Yapay zekanın sonuçta ruhu, duygusu olmayacak. Karşı tarafa empati yapamayacak. Hekimliğin meslek kısmı, sanat kısmı da burada. Bunu veremiyor ama diğer alanlarda yapay zeka çok hızlı ilerliyor. Bugün biz de artık yapay zekayı kullanıyoruz, kendimizi bunun dışında tutamayız. Klinikte karar verirken, hastalara yaklaşırken de çok kolay ulaşılabilir, güzel sonuçlar veriyor. Kongrede bunu da önemsedik."





"Taleplere göre detaylı kurslar düzenledik"

Derneğin Başkan Vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca da kongrelerinde özellikle meslek içi gelişimi önceleyen kurslar da düzenleyerek, dahiliye uzmanlarına asistanlık eğitimi sırasında alamadıkları, unuttukları ya da güncellemek istedikleri hususlarda yoğun eğitim verdiklerini belirtti.

Ultrason, yoğun bakım, insülin pompası, hemodiyaliz başta olmak üzere farklı alanlarda bizzat cihazlarda uygulama imkanı sunan kurslar verdiklerini belirten Koca, "Sahadan gelen talepler doğrultusunda detaylı kurslar düzenledik. Amacımız yetkinlik kazanmak isteyen ya da hatırlamak isteyen uzmanlarımızın daha yetkin bilgili olmalarına yardımcı olmak. Pratik bilgilerini de uygulama imkanı buluyorlar." ifadelerini kullandı.





"Hekimlerimizin gelişimine katkı sunacak"

DAHUDER Genel Sekreteri Doç. Dr. Yasin Şahintürk de kongrenin dört gün süreceğini, 1500 bilim insanının katılım olduğunu söyledi.

Oturumların üç salonda olacağını anlatan Şahintürk, "Yoğun bilimsel programlar var, 72 stant kuruldu. 40 ayrı firma katıldı. Diyabet, hipertansiyon, obezite, anemi konularının yanında yapay zekayla ilgili oturumlar olacak. Hekimlerimizin gelişimine katkı sunacak. Dahiliye uzmanlarımızın gerek akademik gerekse bilgi ve tedavi anlamında en üst seviyeye çıkaracak bir kongre olacak." dedi.

Kongre, 25 Mayıs'ta sona erecek.







