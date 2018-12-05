Hayat 17 kiloya kadar düştü
GENEL SAĞLIK

17 kiloya kadar düştü

Rus televizyon yıldızı Maria Kokhno'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin gündemine oturan Kristina Karyagina, ölümle burun buruna. Anoreksiya hastası eski Rus spiker Karyagina 17 kiloya kadar düştü.

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Kristina Karyagina
Kristina Karyagina

26 yaşındaki Kristina Karyagina sahip olduğu hastalık yüzünden yıllardır elma ve muz parçalarıyla besleniyor.

Yemeyi reddettiği için tehlikeli derecede zayıf olan 26 yaşındaki Karyagina'ya, tedavi edilmezse bir yıl içinde ölebileceği söylendi.

Ünlü TV yıldızı ve eski anoreksiya hastası Maria Kokhno, tedavi edilmezse öleceği söylenen Karyagina'ya yardım etti. Karyagina, ilk kez yıllar sonra farklı bir şey yedi.

Maria Kokhno ve Kristina Karyagina

Lise yıllarında düzgün yemek yemeyi bıraktığını söyleyen Karyagina'nın kilosu ortalama olarak 4 yaşındaki bir çocukla aynı.

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