23 Nisan coşkusu Hatay’da dayanışmayla kutlanıyor: Eksun Gıda’dan 5 tonluk un desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay İskenderun’da, yardımlaşma ve dayanışma ruhu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da büyümeye devam ediyor.





Bu kapsamda, un pazarının sevilen markası Sinangil markasıyla bilinen ve topluma değer katan çalışmalarıyla öne çıkan Eksun Gıda, ilköğretim çocukları için okullarda dağıtılan öğlen yemeklerindeki ekmek ihtiyacını karşılamak üzere Gönül Mutfağı’na 5 tonluk un desteği sağladı. Eksun Gıda’nın Konya fabrikasından yola çıkan sevkiyat sayesinde, Hatay ve İskenderun genelinde 12 ilköğretim okulunu kapsayan “Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor” projesinin un ihtiyacı karşılandı.

Gönül Mutfağı’na Sinangil desteği

6 Şubat’tan bu yana gönüllülerin desteği ile sıcak yemek dağıtımı başta olmak üzere çalışmalarını sürdüren Gönül Mutfağı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında yemekhanelerin tefrişini ve çocuklara öğlen yemeği hazırlanmasını kapsayan “Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor” projesini yürütüyor. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı’nın destek ve iş birlikleriyle hayata geçiyor.

Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor projesinde günlük 12 ilköğretim okulu ve 3300 öğrenciye ulaşılıyor. Eksun Gıda’nın Sinangil Un ile sağladığı destek, çocukların günlük ekmek ihtiyacı için kullanılıyor.











