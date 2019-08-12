Hayat 26 bin hasta organ bekliyor
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26 bin hasta organ bekliyor

Organ nakli ile geçen yıl 5 bin 592 kişi sağlığına kavuşurken, halen nakil bekleyen 26 bin 591 hasta bulunuyor. Türkiye kadavradan bağış sayısında Avrupa’nın gerisinde. Bu yapısı ile toplam nakillerin yüzde 25’i kadavra vericilerden, yüzde 75’i ise canlı vericilerden gerçekleşiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Organ nakli ile binlerce kişi sağlığına kavuşarak ikinci kez hayata bağlanırken, organ bağışında ve nakillerinde sağlanan düzenli artış yüzleri güldürüyor. Organ nakline ilişkin sağlık altyapısı da genişliyor. Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 5 bin 592 organ nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Bu rakam 2017 yılında 4 bin 908’ydi.

EN YÜKSEK NAKİL TÜRKİYE’DE

  • Avrupa bölgesinde en yüksek nakil rakamlarına sahip olan Türkiye, dünyada canlı vericiden organ nakillerinde de en yüksek rakamları elinde bulunduruyor. Ancak Türkiye kadavradan bağış sayısında Avrupa bölgesinin gerisinde. Bu yapısı ile toplam nakillerin yüzde 25’i kadavra vericilerden, yüzde 75’i ise canlı vericilerden yapıldı. Nakillerin bin 434’ü kadavradan bağışlanan organlar ile 4 bin 158’i canlı vericilerden sağlandı.

26 BİN HASTA ORGAN BEKLİYOR

Bugün itibarıyla 81 hastanede 148 organ nakli merkezi bulunuyor. Organ bekleme listesinde 22 bin 862 böbrek, 2 bin 232 karaciğer, 1 bin 117 kalp, 291 pankreas, 84 akciğer ve 5 ince bağırsak olmak üzere toplamda 26 bin 591 hasta uygun organ bağışını bekliyor.

TÜRKÖK İLE BİN 353 KİŞİ HAYAT

Ulusal Kemik İliği Bankası TÜRKÖK, Türkiye’de kemik iliği nakli bekleyen hastalar ile kemik iliği ve kök hücre bağışçılarını buluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal metabolik hastalıkları olan kişilere sağlıklarına kavuşma şansı tanınıyor. Bugüne kadar TÜRKÖK’te bin 353 nakil yapıldı. Son aylarda vatandaşlarda oluşan farkındalık ile bağışçı ve nakil sayıları arttı.

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