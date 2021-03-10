Bakan Selçuk açıkladı: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bu çağrı 5 milyon bireyi ilgilendiriyor: Nadir çağrıya kulak verin

Nadir Hastalıklar Ağı, özellikle Kovid-19 küresel salgınında gözden kaçan, dünyada yaklaşık 350 milyon, Türkiye'de ise 5 milyon civarında bireyi etkilediği bilinen nadir yaşamlara dikkat çekti. Nadir Hastalıkların sadece yüzde 5'inin tedavi edildiğini belirten Ağ, “Nadiriz ve içinizdeyiz” sloganıyla nadir hastalığa sahip bireylerin ve yakınlarının sesini toplumun her kesimine duyurmayı hedefliyor.



