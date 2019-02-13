Hayat 40 günlükken misafir öptü Engelli oldu
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40 günlükken misafir öptü: Engelli oldu

Ankara'da, Bilnur ve Metin Aydın çiftinin 3 çocuğundan 9 yaşındaki Ecrin, 40 günlükken eve gelen misafirin öpmesi sonucu ortaya çıktığı öne sürülen 'pnömokok' virüsünün yol açtığı menenjit ve sonrasında gelişen 'serebral palsi' hastalığına yakalandı. Ecrin, anne ve babasının çabasıyla sürdürülen tedavi sonucu ağır engelli olarak hayata tutundu.

Haber Merkezi DHA
Ecrin Aydın
Ecrin Aydın

Ecrin Aydın, iddiaya göre 40 günlükken eve gelen misafirlerden birisinin öpmesi sonucu 'pnömokok' virüsü kaptı. Virüs de menenjit hastalığına yol açtı. 3 ameliyat geçiren ve ölümden dönen Ecrin Aydın, ağır engelli oldu. Yürüyemeyen, konuşamayan Ecrin Aydın, zamanla gördüğü tedavinin etkisiyle kısıtlı da olsa hareket etmeye başladı.

Kim olduğunu bilmiyorlar

Bilnur Aydın, kızının 40 günlükken eve bebek görmeye gelen bir kişinin öpmesi sonucu yüzde yüz engelli hale geldiğini söyledi. Aydın, "Kızım, misafirlerimizden kim olduğunu bilmediğimiz, ağzında uçuk olan veya zatürresi olan birinin öpmesi sonucu 'pnömokok virüsü' kaptı. Ondan dolayı da menenjit geçirdi ve şu anda yüzde yüz ağır engelli" dedi.

Ecrin Aydın, zamanla gördüğü tedavinin etkisiyle hareket etmeye başladı.

Adım atmaya ayakta durmaya başladı

O süreçte kızının 3 kez kalbinin durduğunu belirten Bilnur Aydın, "Sonra tekrar çalıştırdılar, 'yaşamaz' dendi; ama şu an doktorları bile Ecrin'in son halini görünce şaşırıyor. Çok güzel ilerlemeler kaydettik. Geçen sene ağır bir ameliyat geçirdi. Omurganın eğriliği ile ilgili bir ameliyat. Boynunu tutamazdı. Geçen sene Ankaragücü Kulübü'nün desteği sayesinde ameliyatımızı yaptırdık. Şu anda fizik tedavi süreci devam ediyor. Ondan sonra gelen desteklerle de sürekli fizikli tedavisini yaptırabiliyoruz. Bir hayli ilerleme kaydettik. Kızım şu anda kısıtlı da olsa hareket edebiliyor. Adım atmaya ve ayakta durmaya başladı. Ameliyat öncesi bunlar yoktu. Bunun hayatımıza çok artısı oldu" dedi.

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Ölünce haber veririz dediler

Kızını yaşatmak için eşiyle çok çaba harcadıklarını söyleyen Bilnur Aydın, "Benim kızıma 'asla yaşamayacak, bırak git, ölünce haber veririz' demişlerdi ve şu anda o çocuk benimle beraber ve bu sene biz 10'uncu yaşını kutlayacağız. Bu bizim için mükemmel bir şey" dedi.

Evde yaptığı yemekleri satarak kızının tedavi ücretlerini ödüyor.

Evde yemek yapıp satıyor

Ortaokul ve lise öğrencisi 2 oğlu daha bulunan Bilnur Aydın, evde yaptığı yemekleri sosyal medya üzerinden satarak kızının tedavisine katkı sağladığını, belediyede işçi olan eşine de destek olduğunu söyledi. Anne Aydın, "Gelen siparişlere göre yemekler yapıp satıyorum. Yaprak sarması, erişte, tarhana ve reçeller üzerinden oluyor genelde satışlar. Buradan gelen para ile de çocuğumun tedavisini karşılıyorum. Çünkü normalde aldığımız fizik tedavi yeterli olmuyor. O yüzden de biz üzerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Eşim asgari ücretli çalışan bir işçi olduğu için tek bir maaş tedaviye yetişmiyor" şeklinde konuştu.

Enfeksiyonlara açık oluyorlar

Ecrin Aydın'ın Nöroloji Doktoru Zeynep Selen Karalök ise Ecrin'in 1,5 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu 'serebral palsi' tanısı ile tedavi gördüğünü anlatarak şunları söyledi:

  • "Menenjitin nedeni 'pnömokok' bakterisi. Bundan sonra hasta ağır engelli olarak bölümümüzde takibe alındı. Kendisi epilepsi hastası, direnç nöbetleri zaman zaman olabiliyor. Ayrıca bunların dışında birçok sorunu da var. Hem kalçayla ilgili, hem de omurgayla ilgili ameliyatlar oldu. Bebeklerin bağışıklık sistemleri, ilk aylarda özellikle çok düşük olduğu için enfeksiyonlara çok açık oluyorlar. Ve eğer dışarıdan özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalığı olan kişiler tarafından bebekle yakın temasta bulunulursa, bu mikrop bebeğe geçiyor ve sonrasında da beyin iltihabı gibi durumlara neden olup Ecrin gibi çocuğu engelli bırakabiliyor. Ve bu tür hastalıkların yüzde yüz tedavisi olmuyor.''

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