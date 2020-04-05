4x4'lük ekmek tarifleri: Evde kal ekmek yap

Ağızda dağılan yumuşacık bir kıvam ile elde edeceğiniz sağlıklı ve güvenilir ekmek tariflerini sizin için işin ustalarından derledik.

Koronavirüs salgını sebebiyle birçoğumuz ‘evde kal’ uyarılarını dikkate aldık. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte, dışarıdan almak zorunda kaldığmız bazı ihtiyaçlarımızı evde yapmaya başladık. Onların başında da ekmek yapımı geliyor. Temel besin kaynağı, sofraların değişmezi olan ekmek lezzetin katığı. Ekmeğin tarihine göz attığımızda medeniyetlerin tarihi kadar eski olduğunu görüyoruz. İnsan eli tarafından yaratılan en eski gıda maddesi olan ekmeğin tarihinin 30 bin yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

HEM SAĞLIKLI HEM GÜVENİLİR

Türk mutfak kültürünün olmazsa olmazı olan ekmeği evde pratik bir şekilde hazırlayabilmeniz mümkün. Hijyenik şartlara uygun olarak sofralarımızın baş tacı ekmeği evde kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. Evde kolay bulunabilecek un, tuz, su ve maya gibi malzemeler ile ekmek, hem sağlıklı hem de lezzetli oluyor. Ağızda dağılan yumuşacık bir kıvam ile elde edeceğiniz sağlıklı ve güvenilir ekmek tariflerini sizin için işin ustalarından derledik. Şef Reşat Aydın tüm ekmeklere biraz ekşi maya ve çok az sirke koyarsanız daha iyi olduğunu söylüyor. Şef Melda Farımaz da tarifini bizimle paylaştığı Baharatlı Ekşi Mayalı Çörek’in içindeki baharatların etkisiyle çok uzun süre saklanabildiğini belirterek, “Bekledikçe daha da lezzetlen muhteşem bir ekmek.Ayrıca bağışıklık sistemimizi daha güçlü tutan baharatların aromatik birleşmeleri sayesinde” diyor. Şef Doğa Çitçi de daha önceden 210 derecede ısıtılmış fırının içine bir kase su koymamız gerektiğini belirtiyor.

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ŞEF DOĞA ÇİTÇİ

KOLAY EKMEK

8 su bardağı un, 1 paket instant maya veya bir paket yaşmaya, 3,5 su bardağı ılık su, 1 çorba kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker

Yapımı: Tüm malzemelerin hepsi birleştirilerek ele yapışacak bir hamur elde edilir. Uzun süre yoğurmak gerek.Yaklaşık 3 saat mayalanmaya bırakılır ve 3 saat sonra havası alınarak bir daha yarım saat dinlendikten sonra istediğimiz formata getirerek üstüne çizikler atarız ekmek bıçağı yardımı ile üzerine biraz un şerpiştirebiliriz. Altına yağlı kâğıt açıp fırın tepsisine yerleştirip yarım saat kadar yine oda sıcaklığında bekletiriz. Ekmeğimizin kabarması için.210 derecede alt üst çalışacak şekilde 50-55 dakika pişmesi yeterli olacaktır.

ŞEF MELDA FARIMAZ

BAHARATLI EKŞİ MAYALI ÇÖREK

250 gr un + (100 gr un yogururken ihtiyaç duyulacak)

100 ml süt

50 gr tereyağ

50 gr şeker

13 gr mahlep

60 gr ana ekşi maya (bakliyattan)

30 gr yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı pekmez

2 tatlı kaşığı zerdecal

1 tatlı kaşığı zencefil

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1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı zahter

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Yapımı: Süt,şeker, tereyağ ve bakliyatlar bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtılıp. Un ,eksi maya ,yumurta,bal,yoğurt, tuz yoğurma kabına alınır ve ılık olan baharatlı karışım eklenir. Hamur yüzeyi parlak bir görünüm alıncaya kadar yoğrulur. Üzeri bir bezle örtülerek 6 saat mayalandırılır. Sonra bohça gibi katlanarak her 1/2 saatte bir aynı işlem yapılır, sekil verilerek 6 saat mayalandırılır. Toplam 12 saat mayalanma aşamasıdır. Yumurta sarısı suyla karıştırılıp üzerine sürülür. Susam ve cörekotu serpilip 180 derece fırında 60-70 dk. pişirilir.

ŞEF REŞAT AYDIN

EKŞİ MAYALI EKMEK

Ekşi Maya Yapımı: Ekşi Elma Suyu 1 su bardağı, Un 3 su bardağı , Nohut suyu 1/2 su bardağı . Elmaları rendenin ince tarafından geçirerek suyunu sıkın. Nohutu temiz yıkayıp akşamdan temiz su ile ıslatın. 3 su bardağı unla elma suyu ve nohutun suyuyla bir hamur yapıp iyice karıştırın bir cam kavanoza koyarak her gün karıştırarak güneş görmeyen serin bir yerde üç veya beş gün maya olmaya bırakın ve kullanın.

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Ekmek için Malzemeler: 1 kg un, 1 hamur kütü kadar maya, 20 gr yemeklik tuz iyotsuz, 30 gr şeker, 3 su bardağı su

Tüm malzemeyi bir ev mikserinde veya elinizde iyice yoğurup 4’e bölüp yuvarlak yaparak bir hazır ekmek sepetini unlayın. İçine koyun üzerine bir bezle örtüp en az 1 gün dolapta mayalanmaya bırakın. İki gün mayalandırırsanız daha güzel olur. 190 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin.

ŞEF METİN İŞÇİ

TAHİNLİ EKMEK

Tahinli Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

Hamur:- 800 gr tam buğday unu- 1 litre ılık süt- 20 gr yas maya - 5 gr tuz- 35 gr esmer seker İç malzeme:- 250 gr tahin- 200 gr esmer seker - 60 gr tereyagıFırına sürmeden önce üzeri için:- 1 yumurta- 25 gr süt kreması- 25 gr Susam ve çörek otu

Ekmeği Hazırlayalım: Genişçe bir kabin içerisine mayayı ve şekeri koyup üzerine ılık sütün yarısını ilave edelim. Unu azar miktarda ekleyerek karıştıralım ve hamur yumuşak bir doku alana kadar devam edelim. Yoğurma işlemini hamur iyi homojenleşip tam bir doku alana kadar devam edin ve elinize yapışmaz duruma gelince üzerini kapatıp mayalamaya bırakalım. İç malzemeyi hazırlayalım. Bunun için tahini ve şekeri derin bir kasenin içerisinde karıştırın. Mayalanmış hamuru üç ayrı parçaya ayırıp oklava yardımı ile şilte şeklinde açalım. İlk olarak bir fırça yardımıyla eritilmiş tereyağından sürün. Bunun üzerine tahinli iç harcından da sürdükten sonra bir kenarından başlayıp güzelce rulo halinde sarın. Sarılmış olan hamuru rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye aktarın. Tepsideki ekmeğin üzerini elinizin yardımı ile iyice pekiştirin. Üzerine krema ve yumurta karışımından sürün. Son olarak susam ve çörekotu serpiştirip fırına hazırlayın. Önceden ısıtılmış fırında basta 173 derecede 14 dakika daha sonrada 195 derecede 4 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

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