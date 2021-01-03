Hayat 55 milyon enjektör alınacak
GENEL SAĞLIK

55 milyon enjektör alınacak

55 milyon enjektör alınacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda 55 milyon 2 mililitrelik aşı enjektörü alımı yapacak. Enjektörler, kapalı teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak. Teklifler, en geç 12 Ocak saat 12.00’ye kadar teslim edilecek. Teklif, malzemenin tamamı için olacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merakla beklenen Kovid-19 aşılarının ilk partisi Çin’den geldi. Aşı için lazım olan enjektörler için Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, ihaleye çıkıyor. DMO, Sağlık Bakanlığının ihtiyacı için 55 milyon 2 mililitrelik aşı enjektörü temin edecek. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, enjektörler, DMO’nun tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak kapalı teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak.

  • Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek teklif olacak ve açık eksiltme uygulanmayacak. İhale evrakı “www.dmo.gov.tr” adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilirken, çıktısı alınabilecek, ayrıca bir doküman verilmeyecek.

TEKLİFLER 12 OCAK’A KADAR VERİLECEK

İhaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini DMO veznesine veya ihale ek şartlarında belirtilen ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekecek. Teklifler, 12 Ocak günü en geç saat 12.00’ye kadar teslim edilecek. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecek.

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