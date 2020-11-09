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Hayat 62 günlük komadan o sözü duyunca uyandı
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​62 günlük komadan 'o' sözü duyunca uyandı

62 günlük komadan 'o' sözü duyunca uyandı

Tayvan'da trafik kazası nedeniyle 62 gündür komada yatan Chiu isimli 18 yaşındaki genç, erkek kardeşinin söylediği tek sözle kendine geldi. 6 ameliyat geçiren, sağ böbreği ve karaciğeri parçalanan genç, 'Tavuk fileto' sözünü duyar duymaz komadan çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Yaklaşık 2 ay komada kalan genç, hastaneden taburcu oldu.
Yaklaşık 2 ay komada kalan genç, hastaneden taburcu oldu.

Chiu adında 18 yaşındaki genç geçirdiği bir araç kazası neticesinde 62 gündür bilinçsiz yatıyordu. Kazanın ardından iç kanama geçiren genç günlerdir komadaydı. Önce ameliyata alınan sonra da komaya giren genç için doktorlar çok da umutlu değildi.

Unilad. 62 günlük komanın ardından gencin erkek kardeşi hastaneye geldi. Yatağa yaklaşıp şu sözleri söyledi; "Birader senin en sevdiğin tavuk filetoyu yiyeceğim!' Bunun üzerine bir anda gözlerini açan Chiu isimli genç, doktorların bile şoke olduğu bir şekilde iyileşti.

Chiu adında 18 yaşındaki gencin sevdiği tavuk fileto fotoğrafı da yabancı basın da yer aldı.

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