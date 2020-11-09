​62 günlük komadan 'o' sözü duyunca uyandı

Chiu adında 18 yaşındaki genç geçirdiği bir araç kazası neticesinde 62 gündür bilinçsiz yatıyordu. Kazanın ardından iç kanama geçiren genç günlerdir komadaydı. Önce ameliyata alınan sonra da komaya giren genç için doktorlar çok da umutlu değildi.

Unilad. 62 günlük komanın ardından gencin erkek kardeşi hastaneye geldi. Yatağa yaklaşıp şu sözleri söyledi; "Birader senin en sevdiğin tavuk filetoyu yiyeceğim!' Bunun üzerine bir anda gözlerini açan Chiu isimli genç, doktorların bile şoke olduğu bir şekilde iyileşti.

Chiu adında 18 yaşındaki gencin sevdiği tavuk fileto fotoğrafı da yabancı basın da yer aldı.

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