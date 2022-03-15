66 adımda Ayasofya’yı keşif

Ali Kuşcu’su, Ebussuud Efendisi,Akşemseddini ve Fatih Sultan Mehmet’in bizzat hutbeye çıkıp îrâd etmesiyle şahsına has bir mekan olan Ayasofya’yı tarihçi-yazar Zafer Bilgi, Mihrabad Yayınları etiketinden çıkan “66 Adımda Ayasofya” isimli yeni kitabında anlatıyor. Kitapta herkesin çok az bildiği Viking Yazısından Ayasofya Kuyularına ilginç bilgilere yer veriliyor. İslam’da mimariden sanata, edebiyattan tasavvufa pek çok konuda ilham kaynağı olan Cenab-ı Hakk’ın mübarek ‘Allah’ isminin ebced hesabında rakamsal karşılığı olan 66, kitaba da ilham kaynağı olmuş. Hem Roma’yı hem de Osmanlı’yı kapsayan bir eser olan kitap, kültür elçisi olmak isteyenlerin başucu kitabı niteliğinde. Kitap ayrıca Ayasofya’nın müzeden camiye çevrildikten sonra hem müze yönüyle hem de cami yönüyle kapsamlı gezi rehberi olarak yazılan ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Okuyucular bu kitapla beraber kare kare fotoğraflarla anlatılan Ayasofya’nın ilginç detaylarına vakıf oluyor ve her köşesinde ayrı bir sır gözlemleyebiliyor. 66 adımlık yürüyüşten sonra zamanda yolculuğa çıkıp sanat tarihinin altın sayfalarında seyr-ü sefer edebiliyorlar. Okuyucular, başta Mimar Sinan olmak üzere Osmanlı Medeniyeti’nin mümtaz sanatkarlarının Ayasofya’ya katkılarına şahit olabilecek ‘Ayasofya Kültür Elçisi’ olarak “Eser’i aradan çıkarıp, bütün eserleri yaratan, O Yüce “Müeessir”e ulaşabilecekler. Okuyucular ve ziyaretçiler kitabı okuduktan sonra Ayasofya’yı sadece bir mabet olarak görmeyecek aynı zamanda ulu mabedin içerisinde derin tefekkürane yolculuklara çıkacaklar.

REKLAM