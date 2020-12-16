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GENEL SAĞLIK

7 aylık SMA hastası Kürşat Ömer, yardım bekliyor

Kürşat Ömer yardım bekliyor: Acılı aile yardım eli bekliyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Nesibe-Seyhattin Gece çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 7 aylık oğulları Kürşat Ömer için ABD'de uygulanan gen tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Haber Merkezi DHA
7 aylık SMA hastası Kürşat Ömer'in anne ve babası
7 aylık SMA hastası Kürşat Ömer'in anne ve babası

Amasya'nı Suluova ilçesinde yaşayan Nesibe-Seyhattin Gece çifti, oğulları Kürşat Ömer'i 3 aylıkken hareketlerindeki yavaşlık nedeniyle doktora götürdü. Kürşat Ömer'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

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Kürşat Ömer'in sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. Gece çifti de oğullarına ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan 2,1 milyon euroluk gen tedavisini yaptırabilmek için yardım kampanyası başlattı.

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Oğlum zamanla yarışıyor, çocuğumun zamanı yok

Hayırseverlerden uzanacak yardım elini beklediklerini söyleyen anne Nesibe Gece (35), “Üç aylıkken hastalığının tanısı konuldu, üç ay yoğun bakımda kaldı. Bu sürecin bir buçuk ayı entübe halinde geçti. Oğlumun kokusuna hasret kaldım, oğlum gözlerimin önünde eriyor. Bir anne olarak dayanamıyorum. Oğlum beni gördüğünde ağlıyor, sesimi duyduğunda ağlıyor ama ben onun ağlama sesini bile duyamıyorum. Lütfen yalvarıyorum; oğlum zamanla yarışıyor, çocuğumun zamanı yok. Çocuğumun hastalığı gün geçtikçe daha da çok ilerliyor, oğlum makinelere bağlı olarak nefes almaya başladı, lütfen yüreği güzel insanlara bir anne olarak yalvarıyorum, oğlumun sesine nefes olun, oğlum tek başına nefes alsın ve makinelere bağlı nefes almasın” dedi.

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Küçük Zeydan tekerlekli sandalye bekliyor

Kürşat Ömer

İşçi baba Seyhattin Gece (45) de "Çocuğumun sağlığına kavuşması için tüm yardım severlerden destek bekliyorum” diye konuştu.

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