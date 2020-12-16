Kürşat Ömer yardım bekliyor: Acılı aile yardım eli bekliyor

Amasya'nı Suluova ilçesinde yaşayan Nesibe-Seyhattin Gece çifti, oğulları Kürşat Ömer'i 3 aylıkken hareketlerindeki yavaşlık nedeniyle doktora götürdü. Kürşat Ömer'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

DÜNYA İdlibli savaş mağdurları "çamur" kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor

Kürşat Ömer'in sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. Gece çifti de oğullarına ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan 2,1 milyon euroluk gen tedavisini yaptırabilmek için yardım kampanyası başlattı.

HAYAT Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Sercan’ın babasıyla görüştü

Oğlum zamanla yarışıyor, çocuğumun zamanı yok

Hayırseverlerden uzanacak yardım elini beklediklerini söyleyen anne Nesibe Gece (35), “Üç aylıkken hastalığının tanısı konuldu, üç ay yoğun bakımda kaldı. Bu sürecin bir buçuk ayı entübe halinde geçti. Oğlumun kokusuna hasret kaldım, oğlum gözlerimin önünde eriyor. Bir anne olarak dayanamıyorum. Oğlum beni gördüğünde ağlıyor, sesimi duyduğunda ağlıyor ama ben onun ağlama sesini bile duyamıyorum. Lütfen yalvarıyorum; oğlum zamanla yarışıyor, çocuğumun zamanı yok. Çocuğumun hastalığı gün geçtikçe daha da çok ilerliyor, oğlum makinelere bağlı olarak nefes almaya başladı, lütfen yüreği güzel insanlara bir anne olarak yalvarıyorum, oğlumun sesine nefes olun, oğlum tek başına nefes alsın ve makinelere bağlı nefes almasın” dedi.

REKLAM

HAYAT Küçük Zeydan tekerlekli sandalye bekliyor

Kürşat Ömer

İşçi baba Seyhattin Gece (45) de "Çocuğumun sağlığına kavuşması için tüm yardım severlerden destek bekliyorum” diye konuştu.