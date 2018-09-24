Hayat 8 kişilik çapraz nakille şifa buldular
GENEL SAĞLIK

8 kişilik çapraz nakille şifa buldular

8 kişilik çapraz nakille şifa buldular

Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilen dörtlü çapraz böbrek nakli farklı şehirlerde yaşayan böbrek yetmezliği hastası 4 kişiyi İstanbul'da buluşturdu. Birbirini daha önce hiç tanımayan 3'ü Türk, 1'i Kırgız, dört ailenin 8 ferdi, 8 saatlik zorlu operasyon sonrası sağlığına kavuşarak 'böbrek kardeşi' oldu.

Haber Merkezi DHA
Bir ameliyatla şifa bulan 4 kişi, kilometrelerce öteden gelerek organ nakli oldular.
Bir ameliyatla şifa bulan 4 kişi, kilometrelerce öteden gelerek organ nakli oldular.

Eskişehir, Tunceli, Gaziantep ve Kırgızistan'da yaşayan dört aile, böbrek yetmezliği tedavisi için İstanbul'da bir araya geldi. Daha önce birbirlerini hiç görmeyen, isimlerini duymayan aileler birbirlerine şifa oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla hastalar sağlıklarına kavuştu. İkinci kez gerçekleştirilmesi açısından Türk Tıp Tarihi için önem taşıyan operasyon sayesinde 4 ailenin 8 üyesi 'böbrek kardeşi' oldu ve yeniden doğuşun resmi çizdi.

'İlk nakli kendim için ikinci nakli kızım için oldum'

Eskişehir'den gelen Tevfik And (27), 7 yaşından bu yana böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. İlk naklini 15 yaşında babasından alınan böbrekle olan And, 12 yıl sonra tekrar rahatsızlanınca bu sefer imdadına annesi Ayşe And (57) yetişti. Anne ile oğul arasında yaşanan kan uyuşmazlığı nedeniyle çapraz nakil listesine giren aileye umut olan isim ise bu kez çok uzaklardan geldi. Kırgızistanlı Assulu Sadyedievo'nın (34) böbreğiyle hayata tutunan Tevfik And, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Çapraz nakil için uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiğim gün eşim doğacak bebeğimizin cinsiyetini öğrendi. Bir kız bebeğim olacak. İlk nakli 15 yaşında kendim için olmuştum. Bu nakli ise doğacak bebeğim için oldum. İnşallah bir ömür sağlıkla yaşayacağız."

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Çapraz nakille yaşama tutundular
HAYAT
Çapraz nakille yaşama tutundular

Teklif bile etmeden böbreğini verdi

Nakil için Gaziantep'ten gelen Erhan Solmaz (32) ise Tuncelili Birsel Satık'ın (38) böbreğiyle sağlığına kavuştu. Eşinin hiç düşünmeden nakil listesine dahil olduğunu ifade eden Solmaz, "Çocukluğumdan bu yana böbrek hastasıyım. İkinci naklimi oluyorum. İlk nakli 12 yıl önce babamdan aldığım böbrek ile olmuştum. İkinci naklim çapraz nakil oldu. Bu sefer eşimin böbreği ile hayat buldum. Eşime teklif bile etmedim kendisi verdi böbreğini" ifadelerini kullandı.

4 bin kilometre uzaktan gelip şifa oldular

Tuncelili Cahit Satık (48) Eskişehirli Ayşe And'ın, Kırgızistanlı Azamad Sadyadievo (36) ise Gaziantepli Nuray Solmaz'ın (38) böbreğiyle hayata tutundu.

  • 4 bin 670 kilometre uzaklıktan Türkiye'ye gelerek hem sağlığına kavuşan hem de bir aileye can olan Sadyadievo Ailesi, nakil sonrası mutlu olduğunu dile getirdi.

İki hastanın durumu kritikti

Dörtlü çapraz naklin aralarında kan uyumu tespit edilen sekiz kişi arasında gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Murat Tuncer, "Hastalar, Türkiye'de ikinci kez yapılan dörtlü çapraz nakille sağlıklarına kavuştular. Bu 4 kişinin çapraz nakilden başka şansı yoktu. Özellikle 2 hastanın durumu son derece kritikti. Türk Tıbbı adına gurur verici bir operasyon oldu. Operasyon beklediğimizden kısa bir sürede sona erdi. Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi ameliyatları kısa sürede gerçekleştirdi. Hastalar ameliyatın üçüncü gününde böbrek fonksiyonlarına kavuştu, beşinci gün ise taburcu oldular. Her biri birbirinden daha iyi durumda" dedi.

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Çapraz nakille hayata tutundular
HAYAT
Çapraz nakille hayata tutundular

'Domino nakilleri hedefliyoruz'

Çapraz nakil ile daha çok hastanın hayatını kurtarmayı hedeflediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Tuncer, "Böbrek yetmeliği ülkemizde ciddi bir halk sağlığı problemi. Rakamlara göre günde 26 hasta hayatını kaybediyor. Hastalarımızın hayatını kurtarmak adına biz hekimler böbrek nakli sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çapraz nakil ise bu sayıyı artırma adına önemli bir basamağı oluşturuyor. Özellikle vericisi olup da kan grubu uyumlu olmayan veya nakil şansı bulamayan hastalara çapraz nakil yapabiliyoruz. Dörtlü çapraz nakil için listenizin çok büyük olması gerekiyor. İkincisi ise hastane alt yapısının buna uygun olması şart. Çünkü aynı anda 4 ameliyatı birden yapmanız gerekiyor. Kişilerin canlı vericileri var ve kan grupları uyumsuzsa hastalar çapraz nakle başvursunlar ve organ naklinden umutlarını kesmesinler. Hedefimiz gün içinde 11 hastanın hayatını kurtaracağımız domino nakiller yapmak" diye konuştu.

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