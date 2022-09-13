Hayat 850 yıllık çivisiz cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
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850 yıllık çivisiz cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Samsun’da 850 yıl önce tek bir çivi bile kullanılmadan yapılan ’Tarihi Göğceli Camisi’nin çatısını tutan ahşap kolonlar zamanla tahrip oldu. Çatı, yıkılma tehlikesine karşı demir ayaklarla tutuluyor.

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Haber Merkezi İHA
850 yıllık çivisiz cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
Çivisiz Cami

Yaklaşık 8,5 asır önce ’kurt boğazı’ tekniği ile yapılan Göğceli Çivisiz Camisi, adeta yıllara meydan okurcasına günümüze kadar sağlamlığını koruyarak geldi. Son zamanlarda ise çatısını tutan ahşap kolonların tahrip olması sonucunda ise çatı kayma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Camide önlem alınarak demir ayaklarla çatı desteklendi. Camiyi ziyaret eden vatandaşlar bu durum karşısında üzüldüklerini dile getirdi.
Camiyi ziyaret eden vatandaşlar ise caminin Çarşamba ve Samsun için bir değer olduğunu, bu durum karşısında üzüldüklerini ve restorasyon yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Restorasyon yapılacak

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre camide yapılacak restorasyonun projesi tamamlandıktan sonra detaylı bir restorasyon faaliyeti başlayacak.

932 yıldır ibadet yapılıyor: Anadolu'nun ilk Türk camilerinden birisi
FOTOĞRAF 9
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Tarihin birçok dönemine ev sahipliği yapan Tokat’ta, Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden Garipler Camii dikkat çekiyor. Caminin kitabesinde, Melik Danişmend Gazi tarafından 11. yüzyılın son çeyreğinde (1080-1090) inşa ettirildiği bilgisi yer alıyor.

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Semerkant Mahallesinde bulunan Garipler Camii, minaresinde yer alan yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında Yeşil Minareli Camii olarak biliniyor.

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1071 Malazgirt Zaferinden sonra bütün Anadolu'daki en eski cami olma özelliği bulunan Garipler cami, Buhara yakınlarında 1040 Karahanlılar tarafından yapılan Degaron Cami ile aynı plan tipine sahip. 14. yüzyılda yapılan mihrapta bir kitabe bulunan cami dört sütun, koridorlar, dikdörtgen mazgallı pencereler caminin belirgin özelliklerinden. Tarihi kaynaklarda Anadolu’nun İslamlaşmasında Garipler Camii'nin payının olduğu yer almaktadır.

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“Tokat ve Anadolu’nun en eski camilerinden birisidir”

5 yıldır Garipler Caminde imamlık yapan Adem İşbilir, “ Ecdadın güzel bir mirası olarak bırakmış olduğu bu tarihi camide görev yapmaktayız.
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Allah buranın kadrini bilmeyi, burada layıkıyla görev yapmayı bizlere nasip etisin. Burası Tokat ve Anadolu’nun en eski camilerinden birisidir.

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Hem mimari özelliğiyle hem mihrabıyla Anadolu’da tektir. Tokat’ın fethinden sonra Danişment Gazi tarafından yaptırılmış olduğu bilinir. Mihrabında kendi üzerinde kitabesi olan tek mihraptır.

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İçinin sade olması ve tarihi dokunun da vermiş olduğu hazdan dolayı insan ibadet ederken daha huşu içerisinde ibadetini yapıyor ve haz alıyoruz.

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Buranın feyzi ve bereketi muhakkak ki tarihinden, yıllarca içerisinde yapılan ibadetlerden kaynaklıdır. Buraya gelip ziyaret amaçlı gelip ibadetini yapanlarda oluyor” dedi.

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932 yıldır ibadet yapılıyor: Anadolu'nun ilk Türk camilerinden birisi
Tokat'ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Danişmend Gazi tarafından yaptırılan Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden Garipler Cami 932 yıldır ibadete açık.
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