9. Kısa’dan Hisse’de ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”, Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen törenle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen festival, bu sene Ahmet Uluçay’a adandı. Ödül töreninde konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, “Mottomuz, 'Başka Bi' Festival'di ve bunu sizden aldığımız teveccühle yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Festivalin art direktörü Abdülhamit Güler, tasarımlardan etkinliklere kadar festivaldeki en önemli unsurun "samimiyet" olduğunu ve genç bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Jüri Başkanı Yönetmen Semih Kaplanoğlu konuşmasında, “Çok iyi filmler izledim. Geleceğin sinemacıları bunların arasından çıkacak" ifadelerini kullandı.





BİR FİLİSTİN HEP VAR OLACAK

Törende, Abdülhamit Güler tarafından çekilen "Bir Filistin Hep Var Olacak" animasyon filmi de gösterildi. Törenin konuğu oyuncu Gülsen Tuncer, dünyanın karanlık ve zor günlerden geçtiğini belirterek, "Biz biliyoruz ki her gecenin bir sabahı vardır. Orta Doğu'daki bu karanlık ve zülüm bir gün bitecek ve sabah olacak. Bu yaşananlarla kötülerin kimler olduğunu artık herkes gördü" dedi.





GÖSTERİM ÜCRETİ ÖDENECEK

Festivalde "Çamaşır İpi" filmiyle Hüseyin Urçuk "En İyi Deneysel", "Kaçınılmaz" ile Alper Ceviz "En İyi Animasyon", "İyi Ölüm" ile Hasan Ete "En İyi Belgesel" ve "Eksi Bir" ile Ömer Ferhat Özmen "En İyi Kurmaca" ödülünü aldı. Lise kategorisinde de ödüller takdim edildiği festivalde, toplamda 175 bin lira yapım destek ödülü verildi. Bunların yanısıra festivalde gösterim hakkı kazanan filmlere de gösterim ücreti ödenecek.





41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün sona erdi. “Çocukluk Şenliktir!” temasındaki fuarın onur yazarı Yalvaç Urali onur konuğu ülkesi ise Azerbaycan oldu. Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer gibi uluslararası isimler başta olmak üzere yüzlerce yazar imza günü ve söyleşi yaptı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da kaleme aldığı "Kırk Şehir" adlı eserini Dünya Şehircilik Günü'ne özel düzenlenen imza gününde okurlara imzaladı.











