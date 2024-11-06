Siyonizm animasyonla anlatıldı

İsrail’in Filistinlilere zulmünü yeni bir bakışla dile getiren “What’a s Zionis? (Siyonist Nedir?)” animasyon klibi yayınlandığı ilk 24 saatte 1 milyon izlenmeye ulaştı. Yoğun ilgi alan klip, Siyonist İsrail’in yaptığı zulüm karşısında dönüştüğü canavarı anlatıyor. Türkçe ve İngilizce altyazıyla yayınlanan klibin sözlerini Ayşe Sevim ve Fatma Matur kaleme aldı. Seslendirmesini Zeynep Betül Akyıldız’ın yaptığı klibin illüstrasyonunu Yağmur Miray Başgöz, animasyonunu ise Ömer Çeşim üstlendi. Yeni Şafak’a konuşan söz yazarlarından Ayşe Sevim, animasyonda mazlumu değil zulmedeni gösterdiklerini belirterek, “Yaptığımız araştırmalarda öğrendik ki Siyonistler, kendileriyle alay edilmesinden, korkak ya da bebek katili tanımlamasından çok rahatsız oluyor. Filistinlilerin onurlu duruşunu gösterdiğimiz, onların da canavar olduğunu söylediğimiz bir metin hazırlayalım, bunu da mizahi bir dille yapalım istedik” dedi.