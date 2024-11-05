Yazarlık Mektebi başladı

Yönetmen, ressam ve müzisyen Mehmet Güreli, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen “Disiplinler Arası Sinema” başlıklı “Ustalık Sınıfı”na misafir olan Güreli, sinema serüveni, sinemanın önemi ve farklı sanat dallarıyla ilişkisini anlattı. Sinemanın ortaya çıkışının 130 seneyi bulduğunu söyleyen Güreli, “Sinemanın özü, kısa filmden başladı diyebiliriz ama her gün kendini yenileyerek devam ediyor. Hâlâ bu işleri düzenleyen birileri var. O yüzden mutluyum aslında" dedi.