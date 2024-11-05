Yazarlık Mektebi başladı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen “Yazarlık Mektebi”nin 2024-2025 Eğitim D,önemi Ömer Lekesiz’in dersiyle başladı.
Şiir, hikaye, roman, “düşünce-deneme-makale” ve “masal-mitoloji-din” ana başlıklarında toplam 46 dersin yapılacağı programda, çevrim içi derslere de yer verilecek. Alanında söz sahibi akademisyen, şair, yazar ve fikir insanlarının vereceği eğitimler, Eyüpsultan’daki dernek genel merkezinde yapılacak. Devam zorunluğu bulunan ve cumartesi günleri gerçekleşecek eğitimler, 31 Mayıs 2025’te sona erecek. Eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.
Sinemanın özü kısa film
Yönetmen, ressam ve müzisyen Mehmet Güreli, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen “Disiplinler Arası Sinema” başlıklı “Ustalık Sınıfı”na misafir olan Güreli, sinema serüveni, sinemanın önemi ve farklı sanat dallarıyla ilişkisini anlattı. Sinemanın ortaya çıkışının 130 seneyi bulduğunu söyleyen Güreli, “Sinemanın özü, kısa filmden başladı diyebiliriz ama her gün kendini yenileyerek devam ediyor. Hâlâ bu işleri düzenleyen birileri var. O yüzden mutluyum aslında" dedi.