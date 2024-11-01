2024 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı: Ketebe’den dört isim var

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstat Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2024 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 11’incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde 8 ayrı dalda 8 isim ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri jürisi, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.





M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz’den oluşan jürinin aldığı kararlar neticesinde 2024 Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2024

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Furkan Çalışkan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Naime Erkovan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Dr. Mustafa Merter

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Gülşen Funda

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Süleyman Mansur

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Nehir Aydın Gökduman

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Muzaffer Ertürk

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Çelebi

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2024 / ÖDÜL GEREKÇELERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Furkan Çalışkan

Türk şiirinin gelişim çizgisini derinden takip ederek, şiiriyle modern hayatın ve şehrin karmaşık doğasına eşlik eden duyarlılığı; yine şiir üzerine yazıları ve şiir yayıncılığına verdiği emek nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.





Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Naime Erkovan

Rafineleşmiş bir dil, çarpıcı hayal gücü ile gerçeğin binbir yüzünü ironik ve fantastik bir kurguyla gözler önüne sermesi ve yeni gerçekleri yeni anlatım biçimleriyle ifade etmesi nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.





Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Dr. Mustafa Merter

Batı eksenli modern psikoloji kuramlarına yönelik eleştirel okuması, psikoloji ve psikiyatri alanında yaptığı çığır açıcı çalışmaları ve güncel toplumsal sorunlara yönelik yoğun dikkatini yansıtan eserleri nedeniyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.





Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Gülşen Funda

İlk öykülerinden itibaren dikkate değer bir üslup yakalayabilmesi, kendine has bir öykü evreni kurmayı başarması, Türk-İslam kültürünün imge dünyasıyla sahih bir ilişki kurarak bu toprağın hikâyesini yazma mahareti ve gayreti göstermesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Süleyman Mansur

Filistin kültüründen, tarihinden ve geleneğinden oluşturduğu sembolleri üstün hayal gücü ve ilhamla resme yansıtması; yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişini modern resim sanatının diliyle ölümsüzleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.





Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Nehir Aydın Gökduman

Toplumun farklı katmanlarından seçtiği karakterlerin, gündelik hayatlarında karşılaştıkları olağan olayları ve durumları dinamik, neşeli ve akıcı bir üslupla çocuk okurlarına sunmadaki başarısı nedeniyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür.





Necip Fazıl Müzik Ödülü: Muzaffer Ertürk

Türk halk müziğine verdiği emek, Harput musikisinin klasik eserlerini gün ışığına çıkarma çalışmaları, kendine özgü icrası ve TRT’de yaptığı “Bergüzar” ve “Dem Bu Dem” programlarıyla türkülerimizi yaşatma gayretleri nedeniyle Necip Fazıl Müzik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Çelebi

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte hüsn-i hat sanatının dev ismi merhum Hamid Aytaç’tan aldığı icazetle bugüne kadar bu sanatı hakkıyla ve büyük bir ustalıkla icra etmesinin yanı sıra bu alanda yetiştirdiği pek çok öğrenciyle bu sanatın günümüze kadar gelmesine ve gittikçe artan bir ilgiye ve takdire muhatap olmasına gösterdiği büyük katkı ve gayret nedeniyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.







