Hayat Necip Fazıl Ödüllerinin kazananları açıklandı
KÜLTÜR SANAT

Necip Fazıl Ödülleri’nin kazananları açıklandı

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Necip Fazıl Ödülleri”nin sahipleri belirlendi. Edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından verilen ödüllere, bu yıl 6 dalda, 7 isim layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Necip Fazıl Ödülleri’nin kazananları açıklandı
Necip Fazıl Kısakürek

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Necip Fazıl Ödülleri”nin sahipleri belirlendi. Edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından verilen ödüllere, bu yıl 6 dalda, 7 isim layık görüldü. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri, Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirledi. Kadim Türk kültürünün izlerini şiirinin özüne koyması, neredeyse bütün mesaisini şiire, şiir dergilerine, şiir üzerine araştırma ve inceleme yazılarına ayırdığı için şair Mehmet Can Doğan, Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne değer bulundu.

İLHAMİ ATALAY’A SAYGI ÖDÜLÜ

Türk edebiyatına özgün katkılar sunması nedeniyle Yazar Ayşegül Genç, Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü’nün sahibi oldu. Yazar Mustafa Özel de roman ve iktisat, roman ve siyaset eksenli eserleriyle Türk düşünce ve edebiyat hayatında önemli bir tema ve beslenme alanı oluşturduğu için Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’nün sahibi ise Azerbaycan edebiyatı ve kültürünün önemli isimlerinden, yazar ve siyasetçi Elçin İlyasoğlu Efendiyev oldu.

Geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkanlarıyla dile getiren, yetiştirdiği öğrenciler yoluyla resim sanatının sevilmesinde ve gelişmesine katkılarda bulunan ressam İlhami Atalay ise ‘Necip Fazıl Saygı Ödülü’nü aldı. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülleri’nin sahibi ise Yazar Elif Genç ve Can Acer oldu. Ödüller, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek törende takdim edilecek.

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