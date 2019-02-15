Hayat 90 günlük sessizliği sona erdi
GENEL SAĞLIK

90 günlük sessizliği sona erdi

Antalya’da guatr ameliyatı sonrası ses telleri felç olup sesi kısılan kadın, 90 gün sonra sesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kadının ilk sözü ise ‘şükür’ oldu.

Haber Merkezi IHA
Cennet Kılınç.
Cennet Kılınç.

Finike ilçesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Cennet Kılınç, 3 ay önce Kumluca ilçesinde guatr ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası ses telleri felç olan Kılınç’ın sesi kısılıp neredeyse duyulamayacak hale geldi.

Kılınç, çeşitli hastanelere gitmesine karşın sonuç alamayınca son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Didem Yılmaz ile görüşen Kılınç’ın genel anestezi altında ses telleri enjeksiyonla şişirildi.

Genç kadın, başarılı geçen operasyonun ardından ameliyat masasından kalkar kalkmaz eski sesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Guatr ameliyatı sonrası sesini kaybettikten sonra oldukça zor günler geçirdiğini belirten Cennet Kılınç, birçok hastaneye gittiğini ancak çözüm bulamadığını ifade etti.

  • Kılınç, "Konuşabiliyordum ama sesim çok hafif çıkıyordu. İki kelime konuşsam üçüncüye nefesim yetmiyordu. Buradan konuşsam 10 metre ilerideki insan duymuyordu. Şimdi konuştuğum zaman 20 metre ilerideki insan duyabiliyor. İlk sesimin geri geldiğini hissettim ve 'şükür’ dedim" diye konuştu.

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