Hayat AB 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor
GENEL SAĞLIK

AB 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere gönderilmek üzere 110 bin doz maymun çiçeği aşısı satın alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor
Arşiv

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB sağlık bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısına girerken açıklama yaptı.

110 bin doz maymun çiçeği aşısı alımı için anlaşmayı bugün imzalayacağını aktaran Kyriakides, üye ülkelere ilk teslimatların haziran sonunda başlayacağını bildirdi.

Kyriakides, şu an için AB ülkelerinde 900 civarında maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, dünya genelinde ise vaka sayısının yaklaşık 1400 olduğunu kaydetti.

AB sağlık bakanları toplantısında Kovid-19 salgınındaki durumu da ele alacaklarını söyleyen Kyriakides, gelecek sonbahar ve kış için stratejileri görüşeceklerini, üye ülkelerin varyantlara uyarlanmış yeterli miktarda aşıya sahip olmalarına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini ifade etti.

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Macaristan’a da sıçradı
DÜNYA
Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Macaristan’a da sıçradı

Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası: Tecrit altına alındı
DÜNYA
Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası: Tecrit altına alındı

Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı
DÜNYA
Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Ersan Şen Kılıçdaroğluna verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.