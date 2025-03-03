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ABD’deki Müslümanlar birarada

ABD’deki Müslümanlar birarada

04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD’de yaşayan Müslüman, bulundukları bölgedeki diyanet merkezlerinde bir araya gelerek Ramazan ruhu yaşatmaya gayret ediyor.

Başkenti Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, Ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluştu. California eyaletindeki Silikon Vadisi ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman da Diyanet Silikon Vadisi Ertuğrul Gazi Camii tarafından düzenlenen iftarda bir aradaydı. Sunnyvale Toplum Merkezi'nde ilk oruçlarını açan Müslümanlar, daha sonra da hep birlikte teravih namazını kıldı.



#Ramazan
#ABD
#İftar

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