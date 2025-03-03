ABD’deki Müslümanlar birarada

Başkenti Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, Ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluştu. California eyaletindeki Silikon Vadisi ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman da Diyanet Silikon Vadisi Ertuğrul Gazi Camii tarafından düzenlenen iftarda bir aradaydı. Sunnyvale Toplum Merkezi'nde ilk oruçlarını açan Müslümanlar, daha sonra da hep birlikte teravih namazını kıldı.