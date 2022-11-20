Hayat Acil servislerde ishal alarmı
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Acil servislerde ishal alarmı

Çocuk acil servislerine en çok ishal şikayetiyle başvurulurken, bu rakam yetişkinlere oranla 2 kat fazla. En fazla salgının İstanbul’da görüldüğünü belirten Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan, “Eğer çocuğun ateşi 38 dereceyi aşıyor, kusma şikayeti varsa dikkatli olmak gerekiyor. El ve yüzde sararma fark edilirse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Acil servislerde ishal alarmı
​Acil servislerde ishal alarmı.

Son günlerde çocuk acil servislerinde ishal hareketliliği var. Uzmanlar, ishal şikayetinin yetişkinlere oranla çocuklarda 2 kat daha fazla görüldüğüne işaret ediyor. En fazla vakanın İstanbul’da görüldüğüne işaret eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan, akut gastroenterit, grip ve Kovid-19’un sonucu olarak vakalarda artış yaşandığını söyledi. Temizkan, “Eğer çocuğun ateşi 38 dereceyi aşıyor, kusma şikayeti varsa dikkatli olmak gerekiyor. El ve yüzde sararma fark edilirse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor” dedi.

cil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan.
cil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan.

GEÇEN KIŞTAN FAZLA

Viral enfeksiyonların büyük bir kısmının ishalle birlikte ateş, bulantı, kusma karın ağrısı, öksürük, burun akıntısı şikayetleriyle bulaştığını anlatan Temizkan, “Hastalığın görülme sıklığında geçen kışa göre daha fazla artış var. Çünkü insanlar artık dışarıya çıkmaya başladı. Eskiden maske kullanımı her ne kadar azalsa da bir miktar vardı. Şu anda artık hiç kimse maske takmıyor. Bunun da hastalıktaki artışa büyük etkisi var” diye konuştu.

KREŞLER YAYILMA ALANI

Salgının en fazla İstanbul’da görüldüğünü kaydeden Temizkan, “Genelde çalışan annelerin çocukları kreşe gidiyor, bu ortamlarda hastalığın yayılma ihtimali de artıyor. Aslında bu tip enfeksiyonların kış aylarında yükselişe geçmesinin temelinde insanların temasının artması, kapalı ortamda bulunma yatıyor. Yetişkinler de hasta oluyor fakat çocuklar hasta olduğunda telaş artıyor. Yetişkinler olağanüstü bir durum olmadığı sürece bir ishal için acile gelmiyor, ancak çocuklarda ishal görüldüğünde mutlaka acile başvuru yapılıyor” şeklinde konuştu.

C VİTAMİNİ AĞIRLIKLI BESLENİN

İshal vakalarında ebeveynlerin çocukları iyi gözlemlemesini tavsiye eden Temizkan, “Çocuğun ateşi 38 dereceyi aşıyorsa, kusma ile el ve ayakta sararma yaşanırsa hemen acil servise başvurmalı. Bazı enfeksiyon türlerinin yol açtığı ishaller, C vitamini ağırlıklı beslenme, kişisel temizlik ve dinlenmeyle geçebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Ülke alarmda: Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı
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İngilterede 19. yüzyıldan kalma kızıl hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocuklara bulaşan hastalık eğer müdahale edilmezse ölüme götürüyor. Yetkililer, özellikle çocuklu ailelere dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.
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19. yüzyılda görülen ve çocukları öldürmesiyle bilinen kızıl hastalık İngilterede yeniden hortladı.
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Uzmanlara göre özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen kızıl hastalığın anormal seviyede arttığına dikkat çekti. Hastalık nadir de olsa yetişkinlerde de görülüyor.
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İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu, halka dikkat etme çağrısında bulundu. Ailelere özellikle çocuklarına dikkat etmeleri için uyarı yapıldı.
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Hastalık belirtileri arasında özellikle dil, koltuk altları, yüz ve kasık bölgelerinde kırmızı lekeler var.
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Bunun yanı sıra boğazda ağrı, halsizlik, karın ağrısı mide bulantısı ve kusma da görülen diğer belirtiler arasında.
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Hastalık 2 gün içinde kendini belli ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doktor Chun Tang, İngilterede bu hastalık nadirdi ancak son zamanlarda arttı. Epey bulaşıcı bir hastalık ifadelerine yer verdi.
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Hastalık öksürme ve yakın temas ile ortak alan ve kıyafet kullanımı ile bulaşıyor.
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Eğer hastalık zamanında tedavi edilmezse başka hastalıklara davetiye çıkarıyor ya da ölüme götürüyor.
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Uzmanlara göre korona kurallarının kaldırılması da hastalığın yayılması için bir neden. Aynı zamanda uzmanlara göre hastalık koronayla karıştırılabilir.
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Ancak kızıl hastalığın en belirgin ayırt edilebilir özelliği derideki döküntüler ve kızarıklıklar.
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Ülke alarmda: Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı
Ülke alarmda: Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı
İngiltere'de 19. yüzyıldan kalma kızıl hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocuklara bulaşan hastalık eğer müdahale edilmezse ölüme götürüyor. Yetkililer, özellikle çocuklu ailelere dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.
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