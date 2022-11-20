​Acil servislerde ishal alarmı.

Son günlerde çocuk acil servislerinde ishal hareketliliği var. Uzmanlar, ishal şikayetinin yetişkinlere oranla çocuklarda 2 kat daha fazla görüldüğüne işaret ediyor. En fazla vakanın İstanbul’da görüldüğüne işaret eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan, akut gastroenterit, grip ve Kovid-19’un sonucu olarak vakalarda artış yaşandığını söyledi. Temizkan, “Eğer çocuğun ateşi 38 dereceyi aşıyor, kusma şikayeti varsa dikkatli olmak gerekiyor. El ve yüzde sararma fark edilirse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor” dedi.

cil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan.

GEÇEN KIŞTAN FAZLA

Viral enfeksiyonların büyük bir kısmının ishalle birlikte ateş, bulantı, kusma karın ağrısı, öksürük, burun akıntısı şikayetleriyle bulaştığını anlatan Temizkan, “Hastalığın görülme sıklığında geçen kışa göre daha fazla artış var. Çünkü insanlar artık dışarıya çıkmaya başladı. Eskiden maske kullanımı her ne kadar azalsa da bir miktar vardı. Şu anda artık hiç kimse maske takmıyor. Bunun da hastalıktaki artışa büyük etkisi var” diye konuştu.

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KREŞLER YAYILMA ALANI

Salgının en fazla İstanbul’da görüldüğünü kaydeden Temizkan, “Genelde çalışan annelerin çocukları kreşe gidiyor, bu ortamlarda hastalığın yayılma ihtimali de artıyor. Aslında bu tip enfeksiyonların kış aylarında yükselişe geçmesinin temelinde insanların temasının artması, kapalı ortamda bulunma yatıyor. Yetişkinler de hasta oluyor fakat çocuklar hasta olduğunda telaş artıyor. Yetişkinler olağanüstü bir durum olmadığı sürece bir ishal için acile gelmiyor, ancak çocuklarda ishal görüldüğünde mutlaka acile başvuru yapılıyor” şeklinde konuştu.

C VİTAMİNİ AĞIRLIKLI BESLENİN

İshal vakalarında ebeveynlerin çocukları iyi gözlemlemesini tavsiye eden Temizkan, “Çocuğun ateşi 38 dereceyi aşıyorsa, kusma ile el ve ayakta sararma yaşanırsa hemen acil servise başvurmalı. Bazı enfeksiyon türlerinin yol açtığı ishaller, C vitamini ağırlıklı beslenme, kişisel temizlik ve dinlenmeyle geçebiliyor.” ifadelerini kullandı.

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