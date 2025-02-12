Âdil-i Mutlak Sergisi’ne 91 bin ziyaretçi

Albayrak Grubu tarafından düzenlenen Âdil-i Mutlak Hat ve Tezhip Eserleri Sergisi, 9 Ocak–9 Şubat günleri arasında, Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda Tophane-i Âmire’de sanatseverlerle buluştu. Bir aylık süreçte 91 bin 265 sanatsever tarafından ziyaret edilen sergi, adını şimdiden 2025 yılının dikkat çekici sanat buluşmalarının arasına yazdırdı. Sergi için Areda Survey tarafından 16-26 Ocak arasında ziyaretçi ve algı araştırması gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre ziyaretçilerin yüzde 88,9’u serginin beklentilerini tamamen karşıladığını belirtti. Hat sanatı eserlerini “çok etkileyici” bulanların oranı yüzde 93,2 olurken, sergi düzenlemesi, ışıklandırma ve bilgi panoları gibi unsurlar da yüzde 95 oranında olumlu değerlendirme aldı.

Areda’nın gerçekleştirdiği ankette hat sanatı ve İslam eserlerine bakış da incelendi. Katılımcıların yüzde 73,3’ü renkli eserleri daha çok beğendiklerini ifade ederken, klasik tarzı beğenenlerin oranı yüzde 70,1 çıktı. Hat sanatındaki yazı türleri arasında ise yüzde 17,2 ile sülüs, yüzde 11,2 ile kufi yazı türü en çok beğenilenler arasında yer aldı. Sergi, Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.