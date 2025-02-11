Âdil-i Mutlak Hat ve Tezhip Eserleri Sergisi ziyaretçilerden tam not aldı

Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda gerçekleşen Âdil-i Mutlak Hat ve Tezhip Eserleri Sergisi, yeni yılda adından en çok söz ettirenler arasında şimdiden yerini aldı. Gördüğü ilginin neticesinde 9 Şubat tarihine kadar uzatılan sergi; 13 hat eserinin yanında, tezhip eserleri, dijital eserler ve enstalasyon çalışmaları ile 91.265 sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Almanya Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi gibi kamu ve özel kuruluşların önemli isimleri Tophane-i Âmire’deki sanatseverler arasındaydı.

Sergi için Areda Survey tarafından yapılan ankette, ziyaretçilerin hat sanatının manevi ve estetik boyutuna dair farkındalık da sergiyle birlikte arttı. Anket sonuçlarına göre ziyaretçilerin %70,1’i klasik hat sanatını modern yaklaşımlara tercih etti.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, 9 Ocak’ta kapılarını açan ve bir ay boyunca sanatseverlerle buluşan Âdil-i Mutlak Hat ve Tezhip Sergisi’ne gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Sivri, “Allah’ın mutlak adaletini tefekkür ettiren 13 nadide hat eserine ek olarak kıymetli müzehhibelerimizin 12 tezhip eseri, enstalasyon çalışması ve dijital eserleri sanatseverlere buluşturduk. Sanatın gücüyle adalet, merhamet ve kardeşlik duygularını hatırlatma hedefimize büyük bir ilgiyle karşılık veren tüm ziyaretçilere teşekkür ederiz” dedi.

Âdil-i Mutlak’tan 91 bin 265 defa teşekkür

Albayrak Grubu’nun bir gelenek hâlinde 11 yıldır aralıksız sürdürdüğü hat eserleri sergisi bu yıl oldukça geniş bir katılımla ziyaretçilerini Tophane-i Âmire’de ağırladı. Bir aylık sürede toplamda 91.265 sanatseveri ağırlayan Âdil-i Mutlak duvar boyamaları, hat ve tezhip eserleri, enstalasyon çalışmasının konumlandırılması ve dijital eserleri ile etkileyici bir atmosferi sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide, Hattat Savaş Çevik’in üç boyutlu hat eserleri, Dijital Sanatçı Abdullah Özşahin’in tezhip sanatını dijital bir forma dönüştüren kinetik eseri ve Celal Can Vatandaş’ın kaleydoskop tekniğiyle hazırladığı video çalışmaları da sanatseverlerle buluştu. Ayrıca, alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen “Ketebe Sohbetleri” ve çocuklara özel etkinliklerle sergi, İslam sanatlarına dair derinlemesine bir bakış sundu.

Areda’nın gerçekleştirdiği ankette hat sanatı ve İslam eserlerine bakış da incelendi. Katılımcıların %73,3’ü renkli eserleri daha çok beğendiklerini ifade ederken, klasik tarzı beğenenlerin oranı %70,1 çıktı. Hat sanatındaki yazı türleri arasında ise % 17,2 ile sülüs, %11,2 ile kufi yazı türü en çok beğenilenler arasında yer aldı.

Âdil-i Mutlak yeni yolculuğuna adım atıyor

Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11. yılı için belirlediği tema olan Âdil-i Mutlak, İstanbul’da misafirlerini 9 Şubat tarihine kadar ağırladıktan sonra Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.





Konu ile ilgili Sivri, “Sergimiz yalnızca İstanbul’da kalmayacak, Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve dünyanın önemli kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Adalet arayışındaki insanlığa ilham olmak adına yolculuğumuz sürüyor” diyerek sözlerini noktaladı.



