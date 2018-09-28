Hayat Afrinli çocukları topaçla güldürecek
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Afrinli çocukları topaçla güldürecek

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünde yaşayan ve yaptığı ahşap ürünleri satarak geçimini sağlayan Mustafa Alt, Afrinli çocuklar için ürettiği bin topacı bölgeye gönderilmek üzere Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti. Mustafa Alt, "Onların ne yazık ki bunu alacak durumu yok. Bırak durumu, annesi, babası, evi, köyü, akrabası, hiçbir şeyi yok. Topaçları alan çocuklar iki dakika gülse, mutlu olsa, o mutluluk bana yeter" dedi.

Haber Merkezi AA
Ahşap ustası Mustafa Alt, Afrinli çocuklar gülsün diye bin topaç yaptı.
Ahşap ustası Mustafa Alt, Afrinli çocuklar gülsün diye bin topaç yaptı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan ahşap ustası Mustafa Alt, Afrinli çocuklara hediye edilmek üzere bin topaç yaptı. İlçeye bağlı Çayyaka köyünde annesiyle yaşayan Alt, televizyonda gördüğü Afrinli bir çocuğun ağlamasından etkilenerek evinin yanındaki küçük atölyesinde topaç yapmaya başladı.

Özenle hazırladığı bin topacı rengarenk boyayan Alt, bunları Afrin'e gönderilmek üzere Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti. Alt, köyde evinin yanında bulunan küçük atölyesinde çeşitli ahşap ürünler yapıp satarak geçimini sağladığını söyledi.

AA

O çocukların çektiklerini anlamaya çalışmazsam Müslüman değilim

Hiçbir Müslüman'ın komşusu açken tok yatmaması gerektiğine işaret eden Alt, "Benim şartlarım uygun. Dört duvar arasında oturuyorum, camime gidip namazımı kılıyorum, karnımı doyuruyorum. O çocuklar ne olacak peki? Onların bırakın başka şeyi, başlarını sokabilecekleri bir yerleri bile yok. Ben o çocukların, insanların çektiğini anlamaya çalışmazsam Müslüman değilim" diye konuştu.

Afrinli çocuklar gülsün diye topaç yaptı
OYNAT 01:30
Afrinli çocuklar gülsün diye topaç yaptı
Kastamonu'da yaşayan ahşap ustası Mustafa Alt, Afrinli çocuklar için rengârenk topaçlar yaptı. Bir gün televizyonda gördüğü Afrinli bir çocuğun ağlamasından çok etkilenen Alt, el emeği bin tane topacı atölyesinde üretti. Bir ayda tamamladığı topaçları Afrin'e gönderilmek üzere STK yetkililerine teslim eden Alt, elinden gelenin bu olduğunu belirtti.


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Elimden geleni yapıyorum

Afrinli çocuklara yardım etmek istediğini dile getiren Alt, "Benim param yok ki göndereyim. Asker değilim ki onları kurtarabileyim. Bu çocuklar için ne yapabilirim diye düşünürken elimdeki imkanlar doğrultusunda topaç yapıp onları mutlu edebilirim diye düşündüm" dedi.

AA

Bir ayda tamamladım

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Topaç için malzemeleri tanıdıklarından aldığını anlatan Alt, bin topacı tamamlamasının bir ayı bulduğunu belirtti. Normalde topaçların tanesini 5 liraya sattığını aktaran Alt, "Bin tanesi 5 bin lira yapıyor ama bu beni zengin etmez ki zaten burada bir şekilde geçimimi sağlıyorum. Bunları bu garibanlara hediye etsem aç mı kalırım? Ben bunu Allah rızası için yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İki dakika gülseler mutlulukları bana yeter

Alt, çocukları mutlu görmek istediğini vurgulayarak, "Topaçları din kardeşlerime hediye ettim. Onların ne yazık ki bunu alacak durumu yok. Bırak durumu, annesi, babası, evi, köyü, akrabası, hiçbir şeyi yok. Topaçları alan çocuklar iki dakika gülse, mutlu olsa, o mutluluk bana yeter" diye konuştu.

AA

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