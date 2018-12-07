Hayat Ağırlığı kadar kitleyle doğdu
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Ağırlığı kadar kitleyle doğdu

Bitlis’te kalçasında bir buçuk kilogram ağırlığındaki kitleyle doğan bebek, sevk edildiği Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuşurken ağırlığı ise yarıya düştü.

IHA
Bitlis’te yaşayan İlhan ve Nesihe Çetin’in bebekleri, yaklaşık 50 bin doğumda bir görülen bir buçuk kilogramlık bir kitleyle dünyaya geldi.
Bitlis’te yaşayan İlhan ve Nesihe Çetin’in bebekleri, yaklaşık 50 bin doğumda bir görülen bir buçuk kilogramlık bir kitleyle dünyaya geldi.

Kendisi ağırlığında bir tümörle dünyaya gözünü açan Çetin bebek, Bitlis Devlet Hastanesinden tedavisi için Lokman Hekim Van Hastanesine getirildi.

Burada yoğun bakım ünitesine alınan bebek, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. S. Ahmet Gözen’in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla kalçadaki kitle alındı.

Bir buçuk kilogram ağırlığındaki kitleyle doğdu.

Ameliyat öncesi 3 kilo olan bebeğin kilosu yarıya düştü. Başarılı ameliyat sonrası Uzm. Dr. Mehmet Selçuk Bektaş ve yenidoğan ekibinin gözetiminde kuvözde tedavisine devam edilen bebeğin sağlığına kavuşması aileyi sevince boğdu.

  • Başarılı operasyon sonrası konuşan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. S. Ahmet Gözen, tümörün çok nadir görülen bir çeşit olduğuna dikkat çekerek, “Hastanemize Bitlis Devlet Hastanesinden sevk ile gelen ‘Sakrokoksigeal teraton’ ile doğan bebeği ameliyat ettik. Bebeğin kalçasında bulunan tümör çeşidi çok nadir olarak görülmektedir. Yaklaşık 50 bin doğumda bir görülür. Hasta 3 kilogramla doğmuş, fakat ameliyat sonrası ağırlığı bir buçuk kilogram kilograma indi. Çünkü bir buçuk kilogramlık tümör hastadan başarıyla çıkarıldı. Hastamızın genel durumu şimdilik iyi daha iyi olmasını umuyoruz” dedi.

Bebek, başarılı ameliyat ile kalçasındaki kitleden kurtuldu.

Bebeğin kalçasında bulunan kitleyi yaklaşık 5 aylık hamileyken öğrendiğini ve hiçbir şekilde aldırma yanlısı olmadığını söyleyen anne Nesihe Çetin ise bebeğini aldırmadığı ve kalçasındaki kitlenin başarıyla alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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