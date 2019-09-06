Hayat Aile hekiminden memnun olduk
GENEL SAĞLIK

Aile hekiminden memnun olduk

Sağlık Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Aile Hekiminizi Tanıyın” projesi meyvelerini verdi. Türkiye’de 8 bin Aile Sağlığı Merkezi’nde 25 bin aile hekiminin görev yaptığını belirten Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aile Sağlığı Merkezleri’nde akut ve kronik hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık taramaları yapıldığını belirtti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

HASTALIĞA ERKEN TEŞHİS

Bakan Koca, “Bu taramalarla birçok vatandaşımızın hastalığını erken teşhis etmemiz mümkün oldu. ASM’lerde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14’lük artışla 620 bine yükseldi” diye konuştu. Vatandaşların aile hekimleriyle tanışma ve hastalandıklarında ilk olarak aile hekimlerini tercih etmeleri için başlatılan ‘Aile Hekiminizi Tanıyın’ projesinin de oldukça olumlu sonuçlar doğurduğunu aktaran Bakan Koca, şunları söyledi:

MUAYENELER YÜZDE 5 ARTTI

“Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttığını gördük. Aile hekimliği, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de başarıyla uygulanıyor. Vatandaşlarımızdan istirhamım, henüz tanışmamışlar ise aile hekimleri ile tanışmaları ve herhangi bir şikâyetleri olmasa da aile hekimleri ile irtibatlarını korumaları” “Halen aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 100. Yeni hekimlerimizin uygulamaya dâhil olmasıyla hekim başına düşen nüfus her geçen gün azalıyor. Bu sayıyı 2023’te 2 bin 700 kişiye düşürmeyi hedefliyoruz”

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