Aizanoi Kısa Film Festivali sona erdi

Bu yıl üçüncü kez gerçekleşen festivalde çevre bilinci ve iklim krizi ile serbest kategoride eserler yarıştı. Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin yer aldığı seçici kurul, çevre bilinci ve iklim krizi kategorisinde Celal Yücel Tombul’un “Meryem”ini birinci seçti. Serbest kategoride ise Turan Haste’nin “Rutubet” filmi birincilik elde etti. Sinema sanatçıları Emel Göksu ile Engin Çağlar’a ise onur ödülü verildi. Dereceye giren kısa filmlerin gösterimi Antik kentteki Zeus Tapınağı alanında yapıldı.