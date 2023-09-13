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Hayat

Kendi kabuğunu kırmak isteyenlere umut: Cabulka

Ali Bektaş ve Cafer Sadık Şahin’in kaleme aldığı “Cabulka / Yokluk Göğünün Kuşları” kitabı Atlantis Kültür Sanat’tan çıktı.

Sevda Dursun
04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cabulka

Cabulka

Modern insanın artık fiziksel imkanlarla uçabildiği bir dünyada, insanı iç dünyasındaki idealine ulaştırmanın cevaplarını arayan Cabulka, geleneksel metinlerdeki kuş imgesini kullanıyor. 6 kitaplık bir proje olan Cabulka’nın diğer kitapları farklı maceralarla karşımıza çıkacak.


KİMİ İÇİN TASAVVUF KİMİ İÇİN MİSTİK

Cabulka’nın aslında insanın içsel yolculuğuna kapı aralayacak bir proje olduğunu söyleyen Cafer Sadık Şahin, sadece kuşlardan oluşan fantastik bir dünya kurgulamadıklarını, bu fantazyanın içerisine insana dair duygu ve düşünceler yerleştirerek kendi dünyalarına da bir ayna tutmak istediklerini söyledi. Batı aklının şimdiye kadar bize ait olanı yeniden yorumlayarak sahiplenmekle ve bunu dünyaya pazarlamakla meşhur olduğunu ifade eden Şahin, “Biz bunu kırmak için bizim insanımıza, bizden çıkan bir hikâyeyi, modern bir anlatıyla sunmak istedik. Tam da bu nedenle çocuk, genç veya yetişkin fark etmeksizin okunabilecek bir dille kaleme aldık. Kitabımızı ‘fantastik kitap’ kategorisinde değerlendirdik, ancak içindeki katmanlı anlatım ve efsaneler; mitoloji, felsefe, sosyoloji ve psikolojiye de göndermeler yapıyor. Kimi için tasavvuf ve mistik, bir başkası için kişisel gelişim kitabı olarak da adlandırılabilir” ifadelerini kullandı.


#Kültür Sanat
#tasavvuf
#kitap
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