Kendi kabuğunu kırmak isteyenlere umut: Cabulka

Cabulka’nın aslında insanın içsel yolculuğuna kapı aralayacak bir proje olduğunu söyleyen Cafer Sadık Şahin, sadece kuşlardan oluşan fantastik bir dünya kurgulamadıklarını, bu fantazyanın içerisine insana dair duygu ve düşünceler yerleştirerek kendi dünyalarına da bir ayna tutmak istediklerini söyledi. Batı aklının şimdiye kadar bize ait olanı yeniden yorumlayarak sahiplenmekle ve bunu dünyaya pazarlamakla meşhur olduğunu ifade eden Şahin, “Biz bunu kırmak için bizim insanımıza, bizden çıkan bir hikâyeyi, modern bir anlatıyla sunmak istedik. Tam da bu nedenle çocuk, genç veya yetişkin fark etmeksizin okunabilecek bir dille kaleme aldık. Kitabımızı ‘fantastik kitap’ kategorisinde değerlendirdik, ancak içindeki katmanlı anlatım ve efsaneler; mitoloji, felsefe, sosyoloji ve psikolojiye de göndermeler yapıyor. Kimi için tasavvuf ve mistik, bir başkası için kişisel gelişim kitabı olarak da adlandırılabilir” ifadelerini kullandı.