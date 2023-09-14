Kerkük’te Türkçe kitap kulübü

Kulüp, teknolojinin gelişimi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kitaptan uzaklaşan gençlere yeniden okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyor. Türkçe kitap kulübü her yaştan ve kesimden kitapseverlere açık. Yaklaşık 3 ay önce açılan kulüpte gençler arasında kitap okuma buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten kulüp başkanı Mustafa Kemal Yılmaz, bu etkinliklerde kitap tavsiyeleri yapıldığını, bilgi yarışmaları düzenlendiğini ve tartışma grupları oluşturulduğunu aktardı. Yılmaz, bu buluşmalara katılan gençlerin tartışma kültürlerinin geliştiğine ve konular üzerine sorgulama yaparak öz güvenlerinin arttığına dikkati çekti.