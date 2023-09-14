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Hayat

Kerkük’te Türkçe kitap kulübü

Irak’ın Kerkük kentinde Türkmen üniversite ve lise öğrencileri Türkçe kitap okuma kulübü açtı.

04:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yılmaz, bu buluşmalara katılan gençlerin tartışma kültürlerinin geliştiğine ve konular üzerine sorgulama yaparak öz güvenlerinin arttığına dikkati çekti.

Yılmaz, bu buluşmalara katılan gençlerin tartışma kültürlerinin geliştiğine ve konular üzerine sorgulama yaparak öz güvenlerinin arttığına dikkati çekti.

Kulüp, teknolojinin gelişimi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kitaptan uzaklaşan gençlere yeniden okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyor. Türkçe kitap kulübü her yaştan ve kesimden kitapseverlere açık. Yaklaşık 3 ay önce açılan kulüpte gençler arasında kitap okuma buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten kulüp başkanı Mustafa Kemal Yılmaz, bu etkinliklerde kitap tavsiyeleri yapıldığını, bilgi yarışmaları düzenlendiğini ve tartışma grupları oluşturulduğunu aktardı. Yılmaz, bu buluşmalara katılan gençlerin tartışma kültürlerinin geliştiğine ve konular üzerine sorgulama yaparak öz güvenlerinin arttığına dikkati çekti.


#Irak
#Kerkük
#Türkçe
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