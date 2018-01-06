Akademisyenden garip sözler: Hz. Nuh oğluyla cepten görüştü

TRT’de Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Programın konukları, İbn Haldun Üniversitesi’nden dinler tarihi konusunda uzman olan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek oldu. Örnek’in iddiaları damgasını vurdu. Açıklamaları ile Harman’ı da şaşırtan Örnek, Hz. Nuh zamanında günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu ve bir bilim adamı olarak bunları ispatlayabileceğini iddia etti.

'Hz. Nuh oğluyla cep telefonuyla görüştü'

Örnek, konuşmasında, Nuh Tufanı sırasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlu ile ikna etmek için cep telefonuyla görüştüğünü iddia etti. Örnek ayrıca 10 bin yıl önce o dönemde Hz. Nuh’un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını söyledi. İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, soru üzerine bunları açıklamakta zorluk çekti.

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Örnek'in garip iddialarına sosyal medya üzerinden tepki gösterildi. Sosyal medya kullanıcıları İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Örnek'in öğrencilerine anlattıklarını merak ettiklerini ifade etti.

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