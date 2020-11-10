Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Ailesinde akciğer kanseri olanlar için risk artıyor Bu belirtiler varsa dikkat
KANSER

Akciğer kanserinin belirtileri neler - Akciğer kanseri neden olur, tedavisi

Ailesinde akciğer kanseri olanlar için risk artıyor: Bu belirtiler varsa dikkat!

Akciğer kanseri, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre tüm dünyada en yaygın görülen ve ölüme en çok yol açan kanser türü… Tüm ölüm nedenleri arasında, kardiyovasküler hastalıkların ardından ikinci sırada gelen akciğer kanseri, en sık 50-70 yaş aralığında görülüyor. Akciğer kanseri hastalarının yüzde 90’ının hekime başvurduğunda semptomatik olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, “Akciğer ve bronş sisteminin ağrı duyusundan yoksun olması ve genellikle ilk semptom olan öksürüğün sigara içen hastalar tarafından bir belirti olarak değerlendirilememesi sonucu akciğer kanseri tanısı çoğunlukla ileri evrelerde konulmaktadır. Ailesinde akciğer kanseri bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski 2,4 kat arttığı için daha dikkatli olmaları gerekir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vücudun oksijen almasını ve zararlı olan karbondioksitin atılmasını sağlayan akciğerler, yaşamsal öneme sahip bir organ… Akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda oluşan akciğer kanserinde, bu kontrolsüz çoğalma akciğerlerin bir bölümünü kaplar, kitle oluşturur ve metastaz adı verilen uzak organlara da yayılabilir.

Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Muharrem Tokmak, akciğer kanserine yol açan faktörlerin başında sigara kullanımının geldiğini belirterek, “Yapılan araştırmalarda sigarayla akciğer arasında kuvvetli bir bağ kurulmuş olsa da vakaların yüzde 15’lik kısmını sigara içmeyenler oluşturmaktadır” dedi.

Multidisipliner yaklaşım hayat kurtarıyor: Akciğer kanserinde vakit kaybetmenden hızlı tanı ve doğru tedavi mümkün
HAYAT
Multidisipliner yaklaşım hayat kurtarıyor: Akciğer kanserinde vakit kaybetmenden hızlı tanı ve doğru tedavi mümkün

Akciğer kanserinin belirtileri

Akciğer kanseri hastalarının yüzde 90’ının, belirtiler göstererek hekime başvurduğunu söyleyen Uzm. Dr. Muharrem Tokmak, belirtilerin, bölgesel, metastatik ya da yaygın olmasına göre değiştiğini dile getirdi. Akciğer ve bronş sisteminin ağrı duyusundan yoksun olması ve genellikle ilk semptom olan öksürüğün sigara içen hastalar tarafından bir belirti olarak değerlendirilememesi sonucu akciğer kanseri tanısının çoğunlukla ileri evrelerde konulduğunu söyleyen Uzm. Dr. Tokmak, akciğer kanserinde görülen başlıca belirtileri ve nedenleri sıraladı:

Akciğer kanseri sinsi gelişiyor
HAYAT
Akciğer kanseri sinsi gelişiyor

• Öksürük: Vakaların yüzde 75’inden fazlasında vardır. Hava yolunda tıkanma, enfeksiyon ve akciğer dokusu üzerinde bası etkisinden dolayı gelişir.

• Kilo kaybı: Yüzde 68 oranında görülen bu belirti, ilerlemiş kanser ve karaciğer metastazı durumunda görülür.

• Solunum sıkıntısı: Yüzde 60 oranında görülen bu belirti büyük hava yollarının tümör ile tıkanması, plevra denilen akciğer zarlarının arasında sıvı birikmesi ve diyafram kasının felç olması sonucu oluşabilir.

• Göğüs ağrısı: Yüzde 50 oranında görülür. Kanser göğüs duvarına yayılmış ya da sinirler tutulmuş olabilir.

• Kan tükürme (hemoptizi): Bu belirtiler hastaların yaklaşık yüzde 25’inde görülür. Hava yolu tümör tarafından tutulur ve nekroze olursa ortaya çıkar.

• Kemik ağrısı: Yüzde 25 oranında ve kemik metastazı olduğunda ortaya çıkar.

• Çomak parmak: Oksijenlenmenin azalması ve kemik reaksiyonları nedeniyle oluşur.

• Ses kısıklığı: Ses tellerinin tutulumu nedeniyle olabilir.

• Yutma güçlüğü: Yemek borusuna bası sonucu oluşur.

• Daha nadiren olan belirtiler: Sırt ağrısı, sağ yan ağrı, epilepsi, boyunda ele gelen kitle, soluk alıp verirken ıslık sesleri benzer sesler duyulabilir.

Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor: En çok erkeklerde var
HAYAT
Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor: En çok erkeklerde var

Akciğer kanserinin nedenleri

Akciğer kanseri hastalarının yüzde 80-90’ında sigara öyküsü olduğunu ve sigaranın akciğer kanseri riskini artıran faktörlerin başında yer aldığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, kanserin gelişme riskini, sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, içilen sigaranın tipi ve günlük tüketilen sigara miktarının etkilediğini belirterek, diğer akciğer kanseri nedenleri hakkında da bilgi verdi.

• Çevre: Endüstriyel ve çevresel faktörler, akciğer kanseri gelişimi açısından önem arz eder. Radon gazı, asbest, hava kirliliği, radyoizotoplar, ağır metaller ve hardal gazı gibi maddelere maruz kalmak ile akciğer kanseri arasında ilişki vardır.

• Genetik: Kalıtsal etkenlerin akciğer kanseri gelişiminde etkili olduğu öne sürülüyor. Ailede akciğer kanseri olan birey varsa yakalanma riski 2,4 kat artıyor.

• Virüsler: HIV enfeksiyonu olan kişilerde akciğer kanseri daha yüksek olasılıkla ortaya çıkıyor.

• Radyasyon: Herhangi bir kaynaktan gelen radyasyon akciğer dokusuna zarar vererek bronş hücrelerin yapısında bozulmalara ve karsinogeneze neden olabiliyor.

Erken dönemde akciğer kanseri tedavi edilebilir
HAYAT
Erken dönemde akciğer kanseri tedavi edilebilir

Uzm. Dr. Muharrem Tokmak

Akciğer kanserinin tedavisi

Tedavi planlanırken tümörün hücre tipi ve diğer organlara yayılımı dikkate alınarak evrelendirme yapıldığını ileten Uzm. Dr. Muharrem Tokmak, “Temel olarak akciğerde 4 evre vardır ve hastalık ne kadar erken evredeyse tedavi olma şansı o kadar yüksektir. Erken dönemde tanı konulan hastalar cerrahi ile uzun yıllar yaşayabilmektedir. Hastalığın tedavisinde evre durumuna ve hücre tipine göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi moleküler, hedefe yönelik tedaviler veya değişik kombinasyonları uygulanabilir. Uzun süren kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler veya immunoterapiler bu evrelerde hastalığı uzun kontroller sağlayabilmektedir. Ancak tedavilere direnç gelişme ve ilerleme riski nedeniyle belirli aralarla radyolojik kontroller gerekmektedir. Sonuç olarak erken evrede yakalanan ve cerrahi olarak çıkarılabilen kanserlerde sağ kalım daha fazladır” diye konuştu.

Bu belirtiler akciğer kanserini işaret ediyor
FOTOĞRAF 8
Title
ABD, Nashua'daki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Umit Tapan, akciğer kanserinin belirtileri ve kansere yol açan nedenler hakkında bilgi verdi.
Title
Öksürük ve nefes darlığı gibi özellikle sigara içen birçok bireyde görülebilen bazı belirtiler akciğer kanserinin işaretçisi olabilir.
Title
Göğüs ağrısı, kilo kaybı, balgamda kan varlığı,bunun yanı sıra, ileri evre akciğer kanseri belirtisi olan kemik ağrısında ihmal edilmeden doktora başvurulması gerekir.
Title
Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigaradır. Bu riski arttıran diğer etkenler ise radyasyon tedavisi alınmış olması, çevresel zehirli maddeler ve alkol kullanımıdır.
Title
Akciğer kanserinde erken tanı, hastaların 10 - 12 ay içerisinde hayatını kaybetmesinden dolayı hayati önem taşıyor.
Title
Erken tanı sayesinde ameliyat ile akciğerdeki kanserli dokunun alınabildiği hastalar en şanslı hastalardır.
Title
Ameliyat öncesi akciğeri cerrahi işleme hazırlamak için kemoterapi ile birlikte ışın tedavisi uygulanarak kanserli dokunun küçültülmesi sağlanır.
Title
Sigarayı bırıkan kişilerde kanser riski 10 - 15 yıl süreden sonra normal seviyelere inmektedir.
Bu belirtiler akciğer kanserini işaret ediyor
Türkiye'de her yıl yaklaşık olarak 44 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor. Ne yazık ki çoğu hastada durum hastalık ilerledikten sonra fark ediliyor ve bu nedenle her yıl 24 bin kişi hayatını kaybediyor. Özellikle sigara içen bireylerde görülen kanserde erken tanı hayati önem taşıyor.

Akciğer tomografisiyle erken teşhis, koronavirüse bağlı ölümleri azalttı: Erken evre akciğer kanseri de yakalandı
FOTOĞRAF 11
Title
Pek çok vakaya akciğer tomografisi ile vakit kaybetmeden erken teşhis konulabilmesi de Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başarı hikayesi yazmasını sağladı. İstanbul'un en önemli görüntüleme merkezi konumundaki pandemi hastanelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, hem hastaların tomografiye ulaşmasının aylar sürdüğü, hem de yüksek maliyetler nedeniyle Avrupa veya Amerika'da Kovid'le mücadelede radyolojik görüntülemenin etkin bir şekilde kullanılamadığını vurgulayarak, “Bilgisayarlı Tomografi (BT), hekimlerimizi erken teşhise yönlendiren en önemli cihazlardan biri haline geldi bu dönemde. Elimizdeki tomografi cihazlarının yeterli olması ve 24 saat kesintisiz hizmet verilebilmesi de hastalarımız ve hekimlerimiz açısından çok büyük kolaylık sağladı. Erken teşhis ve tedavide çok avantajlı duruma geçtik” dedi.
Title
Kovid öncesi dönemde günlük 30 ila 50 arasında olan akciğer tomografi sayısının salgınla beraber günlük 300'e kadar ulaştığına dikkat çeken Doç. Dr. Sağlam, “Ayrıca bazen yatan hastaların klinik seyrinin takibinde de kullanıldı tomografi. Bu anlamda elbette ki başarıya çok büyük bir destek katkı sağladı. Biz Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 800 yataklı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan bir üniversite hastanesiyiz. Salgından önce aciller dahil, günlük ortalama 12 bin civarında hastaya hizmet veriyorduk. Salgın süreci 11 Mart'tan itibaren bizde de başladı. İlk başvurular sırasında bazı tedbirler aldık. Bunların başında da görüntüleme tetkiklerinin organize edilmesi geldi. Hastanemizde iki tomografi ve iki MR ünitemiz var. Radyoloji kliniğimizle ortak çalışma yaparak tomografi cihazlarından birini sadece Kovid hastaları için ayırdık ve planlamayı ona göre yaptık. Fakat başvurular çoğalınca, ikinci tomografi de Kovid'li hastalar için kullanıldı bir süre” diye konuştu.
Title
Hastalardan muayenenin ardından PCR testi için sürüntü alındığını, ancak ilk günlerde PCR test sonuçlarının istenen sürede, çabuk bir şekilde sonuçlanamadığı için kliniği şüpheli vakalara akciğer BT ile hızlıca teşhis konabildiğini anlatan Doç. Dr. Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
“Bu aşamada bizim işimizi kolaylaştıran tomografideki bulgular oldu. Hatta bu tomografideki tutuluma bakarak hastaların hafif, orta veya ağır şeklinde triyajı sağlandı. Böylece sadece teşhis değil, en doğru tedaviyi vermemizde de akciğer görüntüsündeki bulgular yol gösterici oldu. Zira hastanın sadece genel durumu ve satürasyon dediğimiz oksijenlenme düzeyine baktığınızda her şey yolunda görünüyor ve bu hastalar evde takibe gönderilebiliyor. Ancak akciğer tomografisine baktığınızda ağır seyreden bir pnomoni dikkat çekiyor. Bu hastaların gözden kaçmasının da önüne geçildi bu sayede. Bu nedenle de hem erken teşhis anlamında, hem de tedavi planlamada tomografi, vazgeçilmez bir cihaz oldu Kovid'le mücadelemizde. Bunların hepsini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları çerçevesinde düzenlendik ve uyguladık.”
Title
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 11 Mart'tan itibaren Kovid'li hasta yatırmaya ve tedavi etmeye başlandığını anlatan Doç. Dr. Sağlam, sözlerini şöyle noktaladı:
Title
“İlk günlerde, özellikle Nisan'ın 8-9'una kadar yatış grafiğimiz hızlı şekilde arttı. 400'lü rakamlara kadar ulaştı. Şimdi 200'ün altına indi ama yoğun bakımlarımızdaki doluluk ve yoğunluk devam ediyor. Tabii bu azalma ile birlikte biz de hastanemizde tedrici olarak normalleşme sürecine döneceğiz. İnşallah Haziran ayından itibaren de elektif yani planlı ameliyatlara başlamayı düşünüyoruz.”
Title
Koronavirüs salgınında Türkiye'nin en büyük şansının büyük ölçekli hastanelerde en az 2-3 tane tomografi cihazının bulunması olduğunu söyleyen SBÜ Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Yaşar Bükte de şunları söyledi:
Title
“İlk zamanlar günde binlerce hastaya uyguladığımız hızlı testlerin yalancı pozitif veya negatiflik oranları çok yüksekti. Burada tomografinin önemi daha çok ortaya çıktı. Çünkü yalancı negatif çıkan vakalar şüpheli görüldüyse tomografisi çekilerek doğru teşhis aldı ve hemen tedavilerine başlandı. Ne Avrupa'da ne Amerika'da bizim kadar proaktif bir şekilde tomografi kullanan ülke olmadı. Başarımızdaki en önemli sebeplerden biri de binlerce hastaya bu sayede erkenden teşhis koyabilmemiz oldu. Biz bu süreçte farklı bir süreç izledik. Örneğin her hasta çıkışında ortam dezenfekte edildi. Tomografi ünitesi 24 saat boyunca her hasta sonrası temizlendi ve havalandırıldı veya ultraviyole ışınlarla ortamdaki olası virüsler yok edildi. İki hasta arasında belli bir süre bırakılmaya çalışıldı. Ayrıca gece gündüz tomografisi çekilen her hasta anında raporlanıp, vakayı izleyen hekimlere kesintisiz bilgi verildi. Genç ve çocuk hastalarda özellikle düşük doz çekim protokolleri uygulanarak daha az radyasyon almaları sağlandı. Bu arada Kovid şikayetiyle gelen 35 civarında hastanın da akciğer tomografisi sayesinde kanseri erken evrede yakalandı. Bu hastalar hemen ileri tetkikler için ilgili birimlere yönlendirildi.”
Title
Title
Title
Akciğer tomografisiyle erken teşhis, koronavirüse bağlı ölümleri azalttı: Erken evre akciğer kanseri de yakalandı
Türkiye'nin radyolojideki gücü “bilgisayarlı tomografi”, salgın döneminde başarı hikayesi yazılmasının en önemli silahlarından biri oldu. PCR test sonucu dahi beklenmeden klinik durumu ve akciğer tomografisi ile teşhis alan binlerce hastanın erkenden tedavisine başlandı. Hatta Kovid şikayetiyle başvuran bazı hastaların henüz başlangıç aşamasındaki akciğer kanseri dahi tesadüfen bu sayede teşhis edildi.
Abone Ol Google News
Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Yedi yaşındaki Mert Yağız şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti.
Twitch rekor kırdı

Twitch rekor kırdı

​Türk yayıncılar arasında aylık 30 bin TL üzerinde kazananlar var.
Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi: Burun kısmı daha farklı

Bahçelievler'de korkunç olay

Bahçelievler'de korkunç olay

​Yoldan geçenler şoku yaşadı: Ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Model ve yılına yönelik şartlar olsun.

Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ilk Türk olması bekleniyor.

İstanbul'da 150 bin riskli bina bulunuyor.

​Cumhurbaşkanı Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Azerbaycan'da<br>zafer kutlaması

Azerbaycan'da
zafer kutlaması

​Aliyev'in açıklamaları ile sokaklara döküldüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.