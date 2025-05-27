Akif Emre Eyüpsultan’da yad edildi

Emre’nin Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Yeni Dünya Vakfı’nın Eyüpsultan’daki binasında söyleşiyle devam etti. Toplantıyı yöneten gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardım, “İslam coğrafyasının yorulmaz gezgini” olarak ifade ettiği gazeteci, düşünür, yazar Akif Emre’yi rahmetle yad ettiklerini belirtti. İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kültür Komisyonu Başkanı Mehmet Bulayır ise Emre’nin övgüyü, hamaseti sevmediğini, bu nedenle onun hakkında konuşmanın zor olduğunu dile getirerek onunla ilgili anılarından bahsetti. Yazar Kemal Kahraman da Kemal Emre’nin nevi şahsına münhasır, kararlarını kendisi veren, dolduruşa gelmeyen, işaret taşı gibi biri olduğunu, çevresindeki insanların onun duruşunu, vereceği kararı beklemek mecburiyetinde hissettiklerini söyledi. Katılımcıların Emre ile ilgili sorularının da cevaplandığı toplantıda, Akif Emre’nin kitapları hediye edildi.