Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nden Filistin'e destek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa, kültür ve sanatı buluşturan etkinliklere sahne oluyor.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin’in mücadelesine saygı duruşu niteliğinde iki özel sergi sanatseverlerle buluştu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda yer alan sergiler, Filistin halkının direnişine sanat aracılığıyla tanıklık ediyor.





Filistin sanatının öncü isimlerinden Nabil Anani, “Filistin Benim Vatanım” sergisinde izleyiciyi hem bireysel hem de kolektif hafızanın katmanları arasında dolaşmaya davet ediyor. Anani’nin çalışmaları, yalnızca estetik bir arayışın değil, aynı zamanda kimlik, yurt, direniş ve hatırlamanın politik bir eylem olarak nasıl biçimlendiğinin izini sürüyor. Nekbe sonrası Filistinlilerin parçalanan hayatlarına, yerinden edilmenin travmasına ve kolektif kayıplarına görsel tanıklık sunan bu eserler, geçmişi yalnızca anmakla kalmıyor, geleceği tahayyül etmenin yollarını da arıyor.

Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi ise çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunuyor. Sergide yer alan eserler, tarih, direniş ve umut gibi kavramlar etrafında şekillenirken, her biri Filistinli sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini yansıtıyor.

A’DAN Z’YE SANAT





Festival coşkusunu müzikle taçlandıran konserler de şehrin birçok farklı noktasında müzikseverlerle buluşuyor.

Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda dinlyecilere eşsiz bir müzik şöleni yaşattı.





Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu’nun ezgileri, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi’nin etkileyici atmosferinde yankılandı.





Grup Dergah seslendirdiği yöresel ilahiler ile Şanlıurfalıları, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı.





Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı’nda gerçekleşen Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin “Müze Konseri” tarihi atmosferi müzikle aydınlattı.





Ferhan Tülmen ve Ali Nuri Türkoğlu “Kültürümüz Mayamız” etkinliğiyle Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde Şanlıurfalılar ile bir araya gelerek, kültürümüzün mayası olan geleneklerimiz ve değerlerimiz üzerine unutulmaz bir söyleşiye imza attı.





Şanlurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu ise “Şanlıurfa’nın Kültür Değerleri ve Fotoğrafçıların İlgisi” söyleşisi ile Sabri Kürkçüoğlu’nu ağırladı.





FotoMaraton etkinliğinde festivalin en güzel karelerini yakalayan fotoğrafçılar Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu’da düzenlenen törenle ödüllendirildi.





ÇOCUKLAR FESTİVALİNE KAVUŞTU





Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark’ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin ikinci gününde çocuklar, geleneksel “Türk Okçuluğu Gösterisi”ni ilgiyle takip ederken “Kavuklu Pişekar Orta Oyunu”nda ise eğlenceli anlar yaşadı.

Beykapısı-Sanat Sokağı’nda yer alan “Ebru Atölyesi”nde suya nakşedilen bu kadim sanatın inceliklerini öğrenen çocuklar, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde gerçekleşen “Bakır Kakma Atölyesi” ile geleneksel el sanatlarıyla tanıştı.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu “Kuklacı” müzikali ile Mersin Devlet Opera ve Balesi’ni ağırladı. İtalyan yazar Carlo Collodi'nin çocuk romanından sahneye uyarlanan müzikal, Şanlıurfalı minik seyircilerden tam not aldı.





SANAT SOKAĞA TAŞTI





Festival kapsamında, Piazza AVM içine yerleştirilen piyanolarda gençler, “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken, “Sen de Söyle” kabininde ise Şanlıurfa’nın yeni yıldızı olabilmek için yarışıyor.

Ayrıca, Eyyübiye Millet Bahçesi, Şair Nabi Kültür Merkezi Dijital Sinema Salonu Bahçesi ve Divanyolu Caddesi önünde kurulan Sokak Sahnesi’nde genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.







