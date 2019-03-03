Hayat Akranlarına kucak açtılar
GENEL SAĞLIK

Akranlarına kucak açtılar

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla konuştuğumuz Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Yeşilay’ın akran eğitimlerinde yer alan gençlerimiz, üniversitelerindeki arkadaşlarını bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, 1-7 Mart arasında kutlanan Yeşilay Haftası için gönüllülerle meydanlarda “Bağımlılıklarla mücadele için ‘Bir Nedenim Var!’ mesajını vurgulayarak, topyekün mücadeleyi pekiştireceklerini söyledi.
Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, 1-7 Mart arasında kutlanan Yeşilay Haftası için gönüllülerle meydanlarda “Bağımlılıklarla mücadele için ‘Bir Nedenim Var!’ mesajını vurgulayarak, topyekün mücadeleyi pekiştireceklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Yeşilay, binlerce gönüllüsüyle sağlıklı yaşam eğitimlerine devam ediyor. 7 Mart’a kadar devam edecek Yeşilay Haftası’nda 99. yaşını kutlamaya hazırlanan kuruluş, bağımlılıkla bütüncül mücadele yöntemini seçiyor. Bağımlılığın geleceğimizin gençleri için en ciddi engellerden biri olduğunu söyleyen Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk “Genç Yeşilay aracılığıyla gerçekleştirilen akran eğitimlerinde eğitim alan gençlerimiz, üniversitelerindeki arkadaşlarına bağımlılık eğitimi veriyorlar. Onları, ilk ve orta dereceli okullara da götürüyoruz” dedi.

Mücahit Öztürk

MÜCADELENİN SESİ YÜKSELDİ

Son dönemde bağımlılığa karşı siyasi, dini, hukuki olarak verilen mücadelenin sesinin yükseldiğini söyleyen Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, “Özellikle desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile geçtiğimiz ay bir genelgede uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

  • 50 bin izci bilinçlendi
  • Bağımlılıkla mücadelede erken yaş eğitimlerinin önemini belirten Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, okullar yürütülen çalışmaları şöyle anlattı: “MEB ile ortak yürüttüğümüz programda 800’ün üzerinde rehber öğretmeni kapsamlı bir eğitimden geçirdik ve 32 bin öğretmene uygulayıcı eğitimi verdik. Böylece her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci, 2 milyon yetişkine ulaştık.” Okul dışında da öğrencilerle temasını koruyan Yeşilay, izci kampları sayesinde gençlerin bağımlılıklara karşı bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyor. Yeşilay gönüllüsü gençler, 50 binden fazla izciye temel bağımlılık eğitimi verdi.

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