Hayat Akupunktur yaparken ciğerini deldiler
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Akupunktur yaparken ciğerini deldiler

Yeni Zelanda'da akupunktur uygulayan kişi kadın hastanın yanlışlıkla ciğerini deldi. Hastanın kol ve bileğindeki yarasını tedavi ettiği sırada iğnelerini fazla derine batıran kişi hastanın akciğerlerine zarar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay Yeni Zelanda'da meydana geldi.
Olay Yeni Zelanda'da meydana geldi.

Yeni Zelanda’da akupunktur uygulayan kişi, kadın hastanın kol ve bileğindeki yarasını tedavi ettiği esnada akupunktur iğnelerini fazla derine batırınca hastanın akciğerini deldi. Akupuntur yapan kişi hastanın akciğerini deldiğini farketmeyerek onu evine gönderdi. Nefes almakta zorluk çeken hasta tekrar hastaneye geldiğinde akciğerin zarar gördüğü anlaşıldı.

Akciğerin delinmesinden dolayı hastaya bilateral apikal pnömotoraks (akciğeri örten tabakayla göğüs duvarını örten tabaka arasında kalan plevral boşluğa hava girmesi ç.n) teşhisi kondu.

Mart 2018’de yaşanan olay pazartesi günü Yeni Zelanda Sağlık ve Malullük Komiseri Anthony Hill’in yayımladığı raporla ortaya çıktı. Raporda, akupunkturu uygulayan kişinin ülkedeki Sağlık ve Malullük Tüketici Hakları kanununu ihlal ettiği kaydedildi.

Hill, hastaya akciğerinin zarar görebileceği risk hakkında bilgi vermediği ve tehlikeli kabul edilen "jian jing" bölgelerine iğne batırmadan önce hastadan yazılı bir taahhüt almadığı gerekçesiyle akupunktur uygulayan kişiyi eleştirdi.

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