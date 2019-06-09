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Alerji dostu lezzetler

Alerjik çocuklara lezzetli yemekler hazırlamak hem zor hem de stresli. Alerji ile Yaşam Derneği’nin hazırladığı Alerji Dostu Tarifler kitabı ise onlarca tarifle hem lezzet hem de sağlık sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alerji dostu lezzetler
​Alerji dostu lezzetler

Alerji günümüzün en büyük problemlerinden biri. Bebeklik çağında ortaya çıkan bu problem, çocukların gıdayla tanışmalarında büyük sorunları da beraberinde getirebiliyor. Alerjik problemleri olan çocukların anneleri de özellikle yemek yapma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. “Alerjik çocuklarımıza sağlıklı yemekler yapalım” çağrısıyla bir araya gelen annelerin hazırladığı sütsüz, yumurtasız, glütensiz yüzlerce tarif “Alerji Dostu Tarifler” kitabında alerjik çocukların yiyebileceği yemekleri farklı malzemelerle doğal, katkısız ve lezzetli şekilde hazırlamanın püf noktaları anlatılıyor.

YARATICI VE SAĞLIKLI

2018 Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında bir yemek yarışması düzenleyerek sütsüz, yumurtasız, glütensiz; genel alerjen ve rafine şeker içermeyen ama doğal, katkısız ve lezzetli tariflerin de türetilebileceğini herkese göstermek istediklerini söyleyen Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan kitabı şu sözlerle anlatıyor: “Çağrımızla beraber gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada, anneler çocuklarının yiyemedikleri yemekleri alerjilerine uygun şekilde farklı malzemelerle baştan yarattı. 2016 yılında bebekvealerji.com sitesinde yayımladığımız sütsüz, yumurtasız, glütensiz tarif videolarıyla yemek yarışması kapsamında ortaya çıkan yaratıcı ve sağlıklı tarifleri birleştirip bir yemek kitabı haline getirerek tüm alerjik çocuk ailelerine ulaştırmak istedik.”

Glutensiz ıspanaklı börek

MALZEMELER

l 2 su bardağı organik glutensiz un

l 1 su bardağı organik pirinç unu

l 3 yemek kaşığı soğuk sıkım sızma zeytinyağı

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l 1 paket yaş maya

l Çok az tuz ( Çocuğunuz 1 yaşın üstünde ise)

İÇ HARCI

l ½ yarım bağ ıspanak

l 1 adet kuru soğan

l 2-3 yemek kaşığı soğuk sıma zeytinyağı

l Tercihe göre çok az tuz, karabiber ve toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Yaş mayayı az miktarda suyla yumuşatarak eritin ve tüm hamur malzemelerimi karışa ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 30-40 dakika kadar mayalandırın. İç harcı için ıspanakları iyice yıkadıktan sonra süzgece alıp suyunu süzün ve ince doğrayın. Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında birkaç dakika soteleyin. Soğanlarn üzerine ıspanağı, dilerseniz baharatları ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Hamur mayalandıktan sonra küçük parçalar halinde koparıp, pirinç unu serptiğiniz tezgahta merdaneyle yemek tabagı boyutunda açın he hamur parçalarının tümüne zeytinyağı sürün. İçlerine ıspanaklı harcı ekledikten sonra rulo şeklinde sarıp kendi etrafında dolayarak gül böreğin şeklini verin. Üzerine zeytinyağı sürüp 180 derecelik fırında pişirin.

Badem sütlü kek

MALZEMELER

1 su bardağı badem sütü l7-8 hurma

1 avuç ceviz l½ muz l¼ su bardağı soğuk sıkım zeytinyağı

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8 yemek kaşığı elma suyu konsantresi

1 paket kabartma tozu l1 tatlı kaşığı tarçın

Aldığı kadar buğday unu

YAPILIŞI

Muzu ezin, hurmaları küçük küçük doğrayın ve cevizleri dövün. Tüm malzemeleri karıştırıp zeytinyağıyla yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-40 dakika pişirin. Alerji durumunuza göre başka bitkisel sütler de kullanabilirsiniz.

Yumurtasız pankek

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç unu l1,5 çay kaşığı kabartma tozu l1 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı

1 su bardağı potakal suyu

YUMURTA YERİNE

1,5 yemek karşığı su, 1,5 yemek kaığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kabartma tozunu karıştırarak kullabilirsiniz.

YAPILIŞI

Yumurta yerine kullanacağınız su, zeytinyağı ve kabartma tozunu bir kâsede çırpın. Tüm sıvı malzemelerle kuru malzemelerli ayrı kaplarda karıştırın. Sonra bu iki grup malzemeyi topaklanmamasına özen göstererek birbirine karıştırın. Karışımı sıcak tavaya küçük miktarlarda teker teker dökerek pişirin. 2- 3 dakika sonra pişenleri spatula yardımıyla çevirerek diğer taraflarını da pişirin.

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