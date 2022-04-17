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Hayat Alerjiyi Kovidle karıştırmayın
GENEL SAĞLIK

Alerjiyi Kovid’le karıştırmayın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, vatandaşlara bahar döneminde görülen alerjik rahatsızlıklardan hemen endişe etmemelerini önerdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alerjiyi Kovid’le karıştırmayın ​
Sema Turan

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, vatandaşlara bahar döneminde görülen alerjik rahatsızlıklardan hemen endişe etmemelerini önerdi. Prof. Turan, koronavirüs semptomlarına benzeyen alerjik reaksiyonların görülmesi durumunda hastaların kendi kararları doğrultusunda hareket etmek yerine önce hekimlerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

ALERJİ BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜREBİLİR

Bahar mevsiminde yaşanan alerjik reaksiyonların kişinin bağışıklığını zayıflattığını belirten Prof. Turan, kişinin koronavirüse ve hastalıklara karşı savunmasız hale geldiğini söyledi. Turan, “Bahar döneminde insanların artan polenler nedeniyle alerjik yapısı varsa burun tıkanıklığı, hapşırma gibi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu gibi durumlar da enfekte bir durum olmadığı için anti alerjenik ilaçlarla bu durum tedavi edilebilir. Ancak alerjik reaksiyonlarda bağışıklık sistemimizi etkileyen immün direnci zayıflama durumu olabilir. Buna bağlı olarak da hasta farklı enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelir” dedi.

İLK TERCİH SAĞLIK KURULUŞU

Hastanın alerjik reaksiyonlar dışında daha ağır semptomlar geçirmesi durumda kendi başına hareket etmeden önce ilk tercihinin sağlık kuruluşları olması gerektiğini ifade eden Prof. Turan, “Eğer rahatsızlığın alerjik olmadığı düşünülüyorsa sorunun ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Hasta, ciddi ateş, öksürük, halsizlik ve yorgunluk hissediyorsa veya koronavirüsün belirtilerini taşıyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı ve onun gözetiminde hareket etmelidir” diye konuştu.

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