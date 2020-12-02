Aliya İzetbegoviç’in hatıratı Boşnakça aslından ilk defa Türkçeye çevrildi

Bosna Hersek’in bilgi lideri ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in “Otobiyografik Kayıtlar” alt başlığını taşıyan “Tarihe Tanıklığım” adlı kitabı, Ketebe Yayınları tarafından ilk defa Boşnakça aslından Türkçeye tercüme edildi. “Tarihe Tanıklığım”, yüklendiği misyon itibariyle Aliya İzetbegoviç’in otobiyografisi olma özelliği taşıyor. Çocukluk ve ilk gençlikten itibaren başlayan kayıtlar, hapis yılları, Yugoslavya’yı yeniden düzenleme teşebbüsleri, Bosna Hersek’in bağımsızlık süreci, parti liderliği ve ilk seçim zaferi, üç yıl devam eden acımasız savaş günleri, Srebrenitsa katliamı, Dayton Antlaşması ve sonrasında Bosna Hersek’in bağımsızlığıyla noktalanan süreçteki tanıklıklar detaylarıyla kitapta yer alıyor.





Aliya İzzetbegoviç'in hatıratı niteliğindeki Tarihe Tanıklığım, Ketebe Yayınları tarafından Boşnakça aslından Türkçeye çevrildi. 560 sayfalık kitap, yakın tarihte yaşamış bir liderin, fikir, aksiyon ve mücadele insanının hayatına tanıklık etme imkânı sunuyor.

Aliya’nın günlükleri ve mektupları bir arada

Devlet adamlığı yanında bilge kişiliğiyle de tanınan Aliya İzetbegoviç, hatıralarını kaleme alırken geçmişte sıcağı sıcağına tuttuğu günlüklerden, yazdığı mektuplardan, mülakat kayıtlarından ve arşivine aldığı özgün belgelerden sıklıkla yararlanıyor. Aliya İzetbegoviç, “hayatımın bir kısmı” başlığını verdiği kitabın giriş yazısında samimiyet ve tevazuuyla şunları söylüyor: “Buradakiler hayatımın belli kesitlerinden ibaret; çünkü hayatımın bazı kısımlarını unuttum, bazı kısımları da bana özel. Geriye kalanlar ise biyografiden çok tarihî kronoloji mahiyetinde. Hayatımı takip eden hadiselere ilişkin hikâyeler, gerçek halleriyle, kendimize ait hikâyeler ne kadar samimi ve doğru olabilirse o ölçüde anlatıldı.”

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Yakın tarihe ışık tutuyor

560 sayfadan oluşan, Aliya İzetbegoviç 5 kitaptan oluşan serisinin yayınlanan son kitabı “Tarihe Tanıklığım (Otobiyografik Kayıtlar)” okuyucuya, yakın tarihte yaşamış bir liderin, fikir, aksiyon ve mücadele insanının hayatına tanıklık etme imkânı sunuyor. İbrahim Hakan Aydoğan ve Azra Blekiç Aydoğan’ın Türkçeye kazandırdığı eser, seçkin kitapçılardan temin edilebileceği gibi, birlikte.com.tr, kitapyurdu.com, dr.com.tr gibi internet satış sitelerinden de alınabilir. Aliya İzetbegoviç’in bütün eserlerinin yayın hakkına sahip olan Ketebe daha önce; “İslami Yeniden Doğuşun Meseleleri”, “Özgürlüğe Kaçışım (Hapishaneden Notlar)”, “Doğu Batı Arasında İslam”, “İslam Deklarasyonu ve Tarihi Savunma” kitaplarını yayınlamıştı.

KETEBE YAYINLARI HAKKINDA

2018 Mart’ında yayın hayatına başlayan ve romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, Türk kültür hayatında kalıcı bir şekilde yer edinmeyi düstur edinmiş bir yayınevi.

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Türk edebiyatının seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine meraklıları ve araştırmacıları davet edecek nitelikteki çalışmalara, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın verimlerine, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak ise yayın politikasının omurgasını oluşturmakta.

Ketebe, büyük bir kompozisyon inşa ediyor, yayımladığı her kitabı da bir yapbozun parçaları olarak düşünüyor. Ketebe; kitaba, kâğıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak “yazı kalır” diyerek yola devam ediyor.