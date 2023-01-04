Hayat Almanya ve Slovakyadan sonra Belçikada da resmi grip salgını ilan edildi
GENEL SAĞLIK

Almanya ve Slovakya'dan sonra Belçika'da da resmi grip salgını ilan edildi

Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu bildirildi. Ülkede Kovid-19 vakalarına grip ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) yol açtığı vakalar eklenince hastaneler üzerindeki yükün arttığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanya ve Slovakyadan sonra Belçikada da resmi grip salgını ilan edildi
Foto: Arşiv.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), grip vakalarında hızlı bir artış olduğunu, bunun hekim muayenelerinin yanı sıra laboratuvar testleri ve hastaneye yatışlarda da görüldüğünü belirtti.

Enstitüden yapılan açıklamada, grip (influenza) ve bronşit virüsleri dışında koronavirüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin halk arasında yaygın olduğu bilgisi verildi.

Belçika hükümetine Kovid-19 salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Sciensano yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde Kovid-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık. Hastaneye yatırılan grip vakalarının Kovid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal." ifadesini kullandı.

Van Gucht, herkese, ellerini iyice yıkamalarını, kalabalık yerlerde maske takmalarını, hastayken evde kalmalarını, kapalı alanları havalandırmalarını ve mümkünse grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

  • Belçika'dan önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

Hastanelerin üzerindeki yük arttı

Ülkede Kovid-19 vakalarına grip ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) yol açtığı vakalar eklenince hastaneler üzerindeki yükün arttığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarından da çok sayıda kişinin bu tür hastalıklara yakalanması nedeniyle bazı hastanelerde hasta kabullerinin yavaşladığı ifade edildi.

Belçika'nın en büyük üniversitelerden biri olan Leuven Üniversitesinin hastanesi UZ Leuven'de çok sayıda çalışanın hastalandığı, bu yüzden acil olmayan hasta kabullerinin ertelendiği duyuruldu.

Hastanenin başhekimi Gert Van Assche, Noel tatilinden sonra özellikle ileri yaştaki çok sayıda kişinin solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladığını söyledi.

"Ağır bir grip mevsimi bekliyoruz." diyen Van Assche, bu durumun personel yetersizliğiyle birleşmesi nedeniyle hastanelerde büyük yük oluştuğunu dile getirdi.

DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama: Paylaştıkları verilere inanmıyoruz
DÜNYA
DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama: Paylaştıkları verilere inanmıyoruz

İstanbul'da grip alarmı: Acillerde yüzde 100 artış
GÜNDEM
İstanbul'da grip alarmı: Acillerde yüzde 100 artış

Kovid-19'da yeni hasta profili: Kronik grip
HAYAT
Kovid-19'da yeni hasta profili: Kronik grip
Aslan liderliği bırakmıyor

Aslan liderliği bırakmıyor

​Galatasaray, Ankaragücü'nü yendi ve liderliğini sürdürdü.
Golü takım arkadaşına hediye etti

Golü takım arkadaşına hediye etti

Gomis'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç dikkat çekti.
Memur ve emekli zammı teklifi Meclise sunuldu

7. Anadolu Medya Ödülleri Programı.

​DSÖ'den 'Çin'e inanmıyoruz' açıklaması.

​Eski nişanlısı kaçıramayınca boynundan vurmuştu.

​ABD'yi sarsan olay: Anne kız için karar verildi.

​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

​Camide verdiği müstehcen poz sonrası soruşturma başlatılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

​Bakan Soylu: İmamoğlu beni 40 kere aradı kayıtlar burada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.