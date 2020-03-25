Hayat Almanyada koronovirüsüne yakalanan Türk iyileşti Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
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Almanya’da koronovirüsüne yakalanan Türk iyileşti: Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı

Almanya’da koronovirüsüne yakalanan Türk iyileşti: Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı

Almanya'nın Köln kentinde koronoavirüse (Covid-19) yakalanan Ahmet Arpacı (52) gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Arpacı
Ahmet Arpacı

Almanya’da 36 yıldır işci olarak çalışan Adanalı Ahmet Arpacı (52), geçen hafta öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Arpacı, Köln’ün Ehrenfeld semtindeki St. Franziskus-Hospital Hastanesi’nde tedaviye alındı. Arpacı'nın tedavisinin iyiye gittiği, bu hafta içerisinde taburcu olacağı belirtildi.

  • Ahmet Arpacı, tedavi sürecinde yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Arpacı’nın çektiği ilk görüntüde, durumunun çok kötü olduğu gözlemlendi ve kendisine ulaşmaya çalışanlara "Ben çıktım mı hepinizi tek tek ararım, durumum çok kötü, Allah bana yardım etsin Ya Rabbim" dedi.

Arpacı'nın, çektiği ikinci videoda ise durumunun biraz daha iyi olduğu görüldü. Görüntülerde, arkadaşlarına ve Adanalı hemşehrilerine seslenen Arpacı, "Selam arkadaşlar, teşekkürler, ateşim biraz düştü, biraz kendime geldim” diye konuştu.

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Son videosunda özellikle bu süreçte kendisine destek olan Adanalı hemşehrilerine seslenen Arpacı “Selam mavi yürekliler, mavi şimşekler Adana Demirsporlular, çok teşekkür ediyorum” diyerek iyileştiği görüntülerini paylaştı.

Çin'in Vuhan kentinden gelen parçalardan kaptı

Arpacı, uzun süredir bronşit ve astım rahatsızlığı bulunduğunu ve risk gurubunda olduğunu ifade etti.

Arpacı, doktorların, Çin’in Vuhan şehrinden çalıştığı fabrikaya gelen yedek makine parçalarından veya onların paketlerinden koronavirüsü kaptığını tahmin ettiğini açıkladı.

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Arpacı ile beraber çalışan üç iş arkadaşına da koronavirüs testi yapıldığını ve onların sonuçları negatif çıkınca karantinaya alınmadan evlerine gönderildiğini söyledi.

Arpacı evli ve üç çocuk babası, 36 yıldır Almanya’nın Köln kentinde dünyaca ünlü bir otomotiv fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Arpacı ailesinde koronavirüse rastlanmadığını ayrıca belirtti.

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