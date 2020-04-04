Alo Fetva’ya virüsü sorduk: Kolonya abdesti bozar mı?

Merak edilenlere ilişkin bilgi veren İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Mesela kolonya ve benzeri temizleyici maddelerin abdesti bozup bozmayacağıyla alakalı çok soru alıyoruz. Kolonya uçuşkan bir maddedir, dolayısıyla da abdesti bozmamaktadır” dedi. Virüse bağlı olarak vefat edenlerin gasil ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak bir fetva yayınlandığını belirten Maşalı, şunları anlattı:

ZEKATINIZI VEREBİLİRSİNİZ

“Cenaze risk oluşturuyorsa hiç yıkamadan defnedilebilir. Aynı şekilde kefenlenmesi bir risk oluşturuyorsa ceset torbası ile ve hatta tabutla defnedilebilir. Dolayısıyla riski sıfıra indirecek şekilde bir uygulamaya gidilmelidir” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz bize yeteriz Türkiyem” yardım kampanyası başlattığını hatırlatan Maşalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan bu süreçte çok sayıda kardeşimiz muhtaç ve mağdur duruma düşmüştür. Dolayısıyla kampanyanın amacı, yapılacak bağışlarla muhtaç durumda olan kardeşlerimize destek sunmak ve onların ihtiyacını gidermek olduğuna göre pek tabi bu kampanyaya zekatlarımızı verebiliriz.”

Müftülük 3 bin personelle sahada

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Kovid-19 etkileriyle mücadele için yaklaşık 3 bin personellerinin Vefa Sosyal Destek Grubu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve diğer alanlarda aktif hizmet verdiğini söyledi. Bakanlığın genelgeleri doğrultusunda İstanbul’da da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu hatırlatan Maşalı, İstanbul Müftülüğünün de bu gruplara personel desteği sağladığını dile getirdi.

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