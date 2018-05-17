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Anadolu propolisine 3 ödül birden

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları antioksidan maddelerden fenolik ve flavonoidlerden meydana gelen doğal bir arı ürünü. Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisin ilk kez yerli üretimini başlatan Bee’o, uluslararası 3 ödüle birden layık görüldü.

IHA
Türkiye’de propolisin ilk kez yerli üretimini başlatan Bee’o'ya uluslararası 3 ödül birden verildi.
Türkiye’de propolisin ilk kez yerli üretimini başlatan Bee’o'ya uluslararası 3 ödül birden verildi.

Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisin ilk kez ‘Sözleşmeli Arıcılık’ modeliyle yerli üretimini başlatan Bee’o, birincilerin halk oylaması ile seçildiği yarışmada 3 uluslararası ödüle layık görüldü.
Game Changers Türkiye Ödülü ile onurlandırıldığı günde Bee’o Anadolu Propolisi En İyi Yeni Marka, En İyi Teknolojik İnovasyon ve En İyi Game Changer ödüllerinin sahibi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla özütleme yöntemini geliştiren Bee’o, Game Changer Türkiye’den aldığı ödüllerle kazandığı ödül sayısını on dokuza yükseltti.

Hedef dünya markası olmak


Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Bu ödüller hem ekibimizin hem de arıcılarımızın motivasyonunu yükseltiyor. İşimize daha büyük bir şevk ile sarılıyor ve ülkemizin bu değerli ürününü bir dünya markası yapma yolculuğumuza daha da hızlı adımlar ile devam ediyoruz. Bu ödüllere bizi layık gören herkese özellikle de tüketicilerimize çok teşekkür ederiz. Ürünlerimizin antioksidan içeriği piyasadaki benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek. Bu nedenle ürünleri tüketenler bu farkı görüyor ve yaşayarak hissediyor. Anadolu propolisinin farkını ve değerini yükselten ve taktir eden tüm paydaşlarımıza ve ekibimize de teşekkür ederiz” dedi.

Propolis nedir?

Samancı, Anadolu propolisi hakkında şu bilgileri verdi:

  • "Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları antioksidan maddelerden fenolik ve flavonoidlerden meydana gelen doğal bir arı ürünüdür. Arı petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra üzerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri de kovanda bozulmadan saklanır. Propolis kovandan çıktığı ham haliyle insan tüketimine uygun değildir. Bu haliyle vücudumuzda sindirilebilirliği yalnızca yüzde 2’dir. Propolisin insan tüketimine uygun hale getirilmesi için mutlaka ekstrakte edilmesi, bir başka deyişle özütlenmesi gerekmektedir. Bu işlem uzmanlık gerektiren bir işlem olup uzman gıda mühendisleri kontrolünde yapılmalıdır."

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