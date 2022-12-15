​Anne babalara Strep A uyarısı.

Çocuklarda daha sık rastlanan Strep A konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, anne babaları dikkatli olmaya çağırdı. Ertuğrul, Strep A’nın yeni görülen bir bakteri olmadığını belirtti. Prof. Ertuğrul, “İnsanlık tarihi boyunca bizde hastalık yapan, kolay tanınabilir, laboratuvar koşullarında rahat üretilebilen bir bakteri. Antibiyotik duyarlılığı oldukça iyi olan, penisilinle tedavi edilebilin bir bakteri” diye konuştu. Çocuk yaş grubunda çok sık görüldüğünü ifade eden Ertuğrul, “Kovid-19’da olduğu gibi yakın temasta ve damlacık yoluyla bulaşıyor. Sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren çocuklarda bunun taraması mutlaka yapılır. Bunu geçirdikten sonra oluşan komplikasyonlar sorundur. İleri yaştaki kalp kapak değişimlerinin temel nedeni çocukluk yaş grubunda görülen Strep A bakterisinin yol açtığı akut romatizmal ateş tablosudur. Bu nedenle anne babaların mutlaka uyanık olması gerekir. Böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Çocuklara üç haftada bir penisilin yapılır. Böylece çocuklar bu bakteriden korunur” dedi.

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Bülent Ertuğrul

BADEMCİKLERDE ŞİŞLİK KIZARIKLIK VE YARA

Olgu sayılarının artmasının sebebinin iki senenin ardından maskelerin çıkarılması olduğunu söyleyen Ertuğrul, belirtileri şöyle sıraladı: Bademcikler şişer, kızarıklıklar olur, küçük yaralar oluşur, lenf bezleri şişer, ateş 39 dereceye kadar çıkar.