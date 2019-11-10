Hayat Antalya mutfağı bir lezzet şöleni
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Antalya mutfağı bir lezzet şöleni

Antalya denilince sahilleri, devasa otelleri, antik kentleri akla geliyor. Şehrin göbeğinde yer an Kaleiçi ise, tarihi evleri ile fotoğraf makinalarınızı elinizden düşüremeyeceğiniz çok sevimli bir mahalle. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan kentin bu küçük mahallesinde, Antalya mutfağının farklı lezzetlerini restoranlarında tadabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz…

Çağlar Çağatay Yeni Şafak
Antalya Kaleiçi
Antalya Kaleiçi

Yaz tatillerinin başkenti olsa da asla deniz, güneş ve kum üçlüsünden ibaret olmayan Türkiye’nin en renkli ve en turistik noktalarından biri Antalya… Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehirde, antik kentler, müzeler ve tarihi alanlar da bulunuyor.

Antalya

Kaleiçi mutlaka görülmeli

Antalya’nın daracık sokakları, eski evleri ile ünlü denizin kıyısına kurulmuş renkli mahallesi Kaleiçi, kısa süreli Antalya gezilerinin vazgeçilmezi. Kaleiçi’nin güzelliği; sokaklarındaki hareketin her mevsim sürmesinden, burada gezerken Antalya’nın tarihi güzellikleri ile sahil sıcaklığını bir arada sunmasından geliyor. Hadrian Kapısı’ndan başlayacağınız Kaleiçi gezisinde bu mahalle sınırlarında yer alan tarihi yapıları, müzeleri, parkları, marinayı, seyir noktalarını, kafeleri, hediyelik eşya dükkanlarını, hatta Kaleiçi’nin tek plajını göreceksiniz. Hadrian Kapısı’ndan bahsetmeden olmaz. Roma İmparatoru Hadrianus’un M.S. 130 yılında Antalya’yı ziyarete gelişi nedeniyle yapılan Hadrian Kapısı (diğer adıyla Hadrianus Kapısı ve halk arasında Üç Kapılar), Antalya’nın en iyi korunmuş tarihi eserlerinden biri kabul ediliyor. Antalya’nın uzandığı tarihi bölgeden toplanan etnografik ürünlerin sergilendiği Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, Kaleiçi’nin tarihi evlerinden birinin hemen yanındaki Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi ile birlikte Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınması ile oluşturulmuş. Müzenin ilk bölümü 19. yüzyıl geleneksel Türk mimarisindeki iki katlı evde, ikinci bölümü ise yanındaki Aya Yorgi Kilisesi’nde yer alıyor. Suna – İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi sonrası istikamet Karaalioğlu Parkı. Kaleiçi surlarının kenarında enfes bir manzaraya karşı konumlanan park, 145 bin metrekarelik dev bir alanı kaplıyor. Karaalioğlu Parkı’nın bir ucundaki Hıdırlık Kulesi, Hadrian Kapısı ile birlikte Roma Dönemi’nden günümüzde bozulmadan kalabilen iki yapıdan biri. Hıdırlık Kulesi’nden Mermerli Plajı’na giderken yolunuzu Keçili Park’a düşürün, böylece hem Antalya’nın bir diğer deniz manzaralı parkını görür hem de buradaki seyir terasından yat limanının fotoğraflarını çekebilirsiniz. Antalya Kaleiçi’nin ilk ve tek plajı Mermerli, adını eskiden hemen üzerinde bulunan; ancak şu anda olmayan Mermerli Köşk’ten alıyor. Buranın en güzel zamanı da şüphesiz günbatımı vakti. Mermerli Plajı’ndan sağa döndüğünüzde gördüğünüz yer Kaleiçi Yat Limanı. Günümüzde yat limanı olarak kullanılan marina, her mevsim, Antalya’nın keyfini çıkarmak için mutlaka uğranması gereken yerlerden biri. Burada yer alan Mermerli Restoran’da balık lezzetlerini mutlaka denemelisiniz… yine Antalya’nın sebze, meyve ve balık ağırlıklı menülerini tadabileceğiniz iki mekan daha önermek isterim size. Antalya Balık Evi ve 7 Mehmet… Özellikle mevsime göre balık çeşitleri, sıcak helva mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında…

Akdeniz tarzı beslenme

  • Balık
  • Ilıman bir iklime sahip olan kentin mutfağı da sebze, meyve ve balık ağırlıklı. Özellikle batıda yer alan ilçelerinde seracılığın gelişmiş olması sebze yönünden bir sıkıntı çekilmediğini gösteriyor. Halkın büyük çoğunluğu, özellikle kırsal kesimde, çiftçilikle uğraşıyor. Bu nedenle kendi yiyeceğini kendisi yetiştiriyor. Kıyıda oturmakta olan halkın çoğunluğunun sebzecilik yapmasına karşın iç kesimlerdeki halk daha çok tahıl yetiştiriliyor. Ot ağırlıklı Girit yemekleri, Antalya’nın ayrı bir özelliği. Hayvancılığın gelişmiş olması hayvansal ürünlerin beslenmedeki yerini ve değerini artırıyor. Tarhana Çorbası, Kekikli Çorba -Yayla Çorbası, Göce Çorbası -Alaçorba, Yarpızlı Çorba, Yarma Tarhana Çorbası, Domates Cilvesi, Burani adı verilen Zeytinyağlı ıspanak yemeği, Testi Kebabı, Doğal otlardan yapılan Alafaşı, Borana, Softalar Aşı, Labada Aşı, Piyaz, Hibeş, Su Böreği, Tepsi böreği, Kapama ve mısır unu ile yapılan ıspanaklı Bastarya, Kabak Tatlısı, Kıvrım, Pelize, Kirkitle - Çivirdik, Pestil-İncir Reçeli, Kölle, Keşkek yer alıyor. Antalya mutfağında, Girit mutfağı da oldukça etkin. Doğadan çok iyi yararlanan, ağırlıkla bitkisel kökenli beslenmeye dayanan bu mutfağa daha sonra “Akdeniz Tipi Beslenme Tarzı” adı verilmiş ve modern tıbbın önerdiği sağlıklı beslenmenin formülü olmuş. Şilofta, Şevket Bostanı - Şevket-i Bostan - Akkız, Turp Otu- Hardal, Marasa, Çulama, Papulena Fava, Okka Kabağı- Girit Kabağı, Yahnera- Karışık ot yemeği kentin diğer farklı lezzetleri…
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