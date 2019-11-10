Antalya mutfağı bir lezzet şöleni

Yaz tatillerinin başkenti olsa da asla deniz, güneş ve kum üçlüsünden ibaret olmayan Türkiye’nin en renkli ve en turistik noktalarından biri Antalya… Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehirde, antik kentler, müzeler ve tarihi alanlar da bulunuyor.

Antalya

Kaleiçi mutlaka görülmeli

Antalya’nın daracık sokakları, eski evleri ile ünlü denizin kıyısına kurulmuş renkli mahallesi Kaleiçi, kısa süreli Antalya gezilerinin vazgeçilmezi. Kaleiçi’nin güzelliği; sokaklarındaki hareketin her mevsim sürmesinden, burada gezerken Antalya’nın tarihi güzellikleri ile sahil sıcaklığını bir arada sunmasından geliyor. Hadrian Kapısı’ndan başlayacağınız Kaleiçi gezisinde bu mahalle sınırlarında yer alan tarihi yapıları, müzeleri, parkları, marinayı, seyir noktalarını, kafeleri, hediyelik eşya dükkanlarını, hatta Kaleiçi’nin tek plajını göreceksiniz. Hadrian Kapısı’ndan bahsetmeden olmaz. Roma İmparatoru Hadrianus’un M.S. 130 yılında Antalya’yı ziyarete gelişi nedeniyle yapılan Hadrian Kapısı (diğer adıyla Hadrianus Kapısı ve halk arasında Üç Kapılar), Antalya’nın en iyi korunmuş tarihi eserlerinden biri kabul ediliyor. Antalya’nın uzandığı tarihi bölgeden toplanan etnografik ürünlerin sergilendiği Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, Kaleiçi’nin tarihi evlerinden birinin hemen yanındaki Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi ile birlikte Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınması ile oluşturulmuş. Müzenin ilk bölümü 19. yüzyıl geleneksel Türk mimarisindeki iki katlı evde, ikinci bölümü ise yanındaki Aya Yorgi Kilisesi’nde yer alıyor. Suna – İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi sonrası istikamet Karaalioğlu Parkı. Kaleiçi surlarının kenarında enfes bir manzaraya karşı konumlanan park, 145 bin metrekarelik dev bir alanı kaplıyor. Karaalioğlu Parkı’nın bir ucundaki Hıdırlık Kulesi, Hadrian Kapısı ile birlikte Roma Dönemi’nden günümüzde bozulmadan kalabilen iki yapıdan biri. Hıdırlık Kulesi’nden Mermerli Plajı’na giderken yolunuzu Keçili Park’a düşürün, böylece hem Antalya’nın bir diğer deniz manzaralı parkını görür hem de buradaki seyir terasından yat limanının fotoğraflarını çekebilirsiniz. Antalya Kaleiçi’nin ilk ve tek plajı Mermerli, adını eskiden hemen üzerinde bulunan; ancak şu anda olmayan Mermerli Köşk’ten alıyor. Buranın en güzel zamanı da şüphesiz günbatımı vakti. Mermerli Plajı’ndan sağa döndüğünüzde gördüğünüz yer Kaleiçi Yat Limanı. Günümüzde yat limanı olarak kullanılan marina, her mevsim, Antalya’nın keyfini çıkarmak için mutlaka uğranması gereken yerlerden biri. Burada yer alan Mermerli Restoran’da balık lezzetlerini mutlaka denemelisiniz… yine Antalya’nın sebze, meyve ve balık ağırlıklı menülerini tadabileceğiniz iki mekan daha önermek isterim size. Antalya Balık Evi ve 7 Mehmet… Özellikle mevsime göre balık çeşitleri, sıcak helva mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında…

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Akdeniz tarzı beslenme