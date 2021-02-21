Hayat Antalyada temizlik yaparken insan kafatası buldu
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Antalya'da temizlik yaparken insan kafatası buldu

Antalya'da evinin yan tarafında bulunan bahçede temizlik yapan Bayram Özkan isim vatandaş, insan kafatası buldu.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da bir evin yanında yer alan bahçede insan kafatası bulundu.
Antalya'da bir evin yanında yer alan bahçede insan kafatası bulundu.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yer alan müstakil evinin yan tarafında bulunan bahçede temizlik yapan Bayram Özkan, yerde bir gördüğü cisme yaklaştı.

Gördüğü cismin insan kafatası olduğunu fark eden Özkan, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bahçede bulunan kafatası incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na, oradan da Antalya Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'ne götürülerek incelemeye alınacak.

Ekiplerin ilk yaptığı incelemede insana kafatasının 5-10 yıllık olduğu belirlendi. Öte yandan polis ekipleri, bahçede kafatası dışında insana ait kemik olup olmadığını da araştırırken, herhangi bir kemiğe rastlamadı.

"Temizlik yaparken buldum"

Müstakil evinin yan tarafındaki bahçede insan kafatası bulan Bayram Özkan, "Bahçe biraz düzensizdi, fare ve haşereler gelmesin diye temizlik yaparken kafatası buldum ve hemen polis ekiplerini aradım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti, ilk kez yaşıyorum ve çok şaşkınım. 400-500 metre ileride bir mezarlık var orayla ilgili olabilir diye düşünüyorum" dedi.

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