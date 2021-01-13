Öğrenci dostu doyurucu makarnanın enfes lezzeti: Arabiata soslu makarna

Arabiata soslu makarnayı aslında hep gittiğimiz restoran ve cafelerde yemişizdir. Bugün ise mutfağımızla buluşturuyoruz bu nefis lezzeti. Harika sosuyla birleştireceğiniz makarnayı yemeye doyamayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...

Arabiata soslu makarna.

Arabiata soslu makarna tarifi için malzemeler

1/2 (Yarım) Paket Haşlanmış Penne Kalem Makarna

4 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Adet Kuru Soğan

2 Diş Sarımsak

2 Adet Rendelenmiş Domates

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1 Çay Kaşığı Pul Biber

REKLAM

Yeteri Kadar Tuz

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Toz Şeker

Arzu Edilen Kadar Parmesan Peyniri

Yeteri Kadar Fesleğen

Arzu Edilen Kadar Çekirdeksiz Siyah Zeytin

Arabiata soslu makarna.

Arabiata soslu makarna yapılışı

Soğanları ve sarımsakları yağda pembeleşinceye dek kavurun. Domatesleri ve salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin. Tuzu, şekeri ve baharatları ilave edin. Altını kapatıp fesleğeni de ekleyin. Üzerine zeytin ve parmesanı da atıp en son makarnayı ilave edin. Makarna ve sosu birleştirin ve iyice karıştırın. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

REKLAM

Arabiata soslu makarna.

Arabiata soslu makarna kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan Arabiata soslu makarna 20 dakikada pişer.

Arabiata soslu makarnanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan Arabiata soslu makarnanın kalorisi 208,9.

Arabiata soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Arabiata soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,75 lira.

HAYAT Pirinç pilavının yanına en yakışan tat: Kıymalı musakka

HAYAT Ana yemek kıvamında bir lezzet: Sebzeli etli pilav