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Arabiata soslu makarna tarifi: Arabiata soslu makarna nasıl yapılır?

Öğrenci dostu doyurucu makarnanın enfes lezzeti: Arabiata soslu makarna

Makarnayı kim sevmez ki. 7'den 70'e herkesin damak lezzeti olan makarnayı bugün sizlerle şahane bir sosla buluşturacağız. Arabiata soslu makarna, hem lezzeti hem kokusuyla sizi baştan çıkaracak. Peki Arabiata soslu makarna tarifi nedir ve nasıl yapılır? Güzeller güzeli tarifimiz sizlerle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arabiata soslu makarna.
Arabiata soslu makarna.

Arabiata soslu makarnayı aslında hep gittiğimiz restoran ve cafelerde yemişizdir. Bugün ise mutfağımızla buluşturuyoruz bu nefis lezzeti. Harika sosuyla birleştireceğiniz makarnayı yemeye doyamayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...

Arabiata soslu makarna.

Arabiata soslu makarna tarifi için malzemeler

1/2 (Yarım) Paket Haşlanmış Penne Kalem Makarna

4 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Adet Kuru Soğan

2 Diş Sarımsak

2 Adet Rendelenmiş Domates

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1 Çay Kaşığı Pul Biber

Yeteri Kadar Tuz

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Toz Şeker

Arzu Edilen Kadar Parmesan Peyniri

Yeteri Kadar Fesleğen

Arzu Edilen Kadar Çekirdeksiz Siyah Zeytin

Arabiata soslu makarna.

Arabiata soslu makarna yapılışı

Soğanları ve sarımsakları yağda pembeleşinceye dek kavurun. Domatesleri ve salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin. Tuzu, şekeri ve baharatları ilave edin. Altını kapatıp fesleğeni de ekleyin. Üzerine zeytin ve parmesanı da atıp en son makarnayı ilave edin. Makarna ve sosu birleştirin ve iyice karıştırın. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Arabiata soslu makarna.

Arabiata soslu makarna kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan Arabiata soslu makarna 20 dakikada pişer.

Arabiata soslu makarnanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan Arabiata soslu makarnanın kalorisi 208,9.

Arabiata soslu makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Arabiata soslu makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,75 lira.

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