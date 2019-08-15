Artık doya doya çekirdek yiyor

Düzce Sevgi Evleri'nde kalan ve doğuştan çene kemiği geride olduğu için zorluklar yaşayan 22 yaşındaki Kürşat Zengin, Türk Kızılay sayesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Henüz 10 aylıkken İstanbul'da bir hastaneye terk edilen ve sadece isminin "Kürşat" olduğunu bilen Kürşat Zengin, önce İstanbul daha sonra Düzce'deki sevgi evlerinde büyüdü.

Doğuştan çene kemiğinin geride olması nedeniyle hayatını kısıtlı bir şekilde sürdüren Kürşat, ameliyat masrafları nedeniyle bir türlü yüzündeki estetik durumu düzelttiremedi.

Daha sonra durumun bildirildiği Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın talimatıyla Kürşat ile iletişime geçildi ve Ankara'da ameliyat edildi.

Ameliyat sonrası yaklaşık 4 ay hastanede kontrol altında kaldığını söyleyen Zengin, her gün çenesinin milimetrik olarak öne alındığını ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Çekirdek yiyebilme hayaline kavuştu

Türk Kızılay sayesinde tedavisinin çok güzel yapıldığını ve hiç sıkıntı yaşamadan bu süreci atlattığını söyleyen Zengin, "Nefes almam rahatladı. Ameliyat olduktan sonra rahat konuşuyor ve yürüyorum. Yemek yemem düzeldi ve görünüş olarak da daha iyiyim. Kızılay sayesinde gülebiliyorum. Yani artık daha pozitif oldum" diye konuştu.

Az rastlanan bir rahatsızlığı olduğuna işaret eden Zengin, şu anda diş tedavisinin devam ettiğini, bu sürecin birkaç yıl sonra tamamen biteceğini belirtti.

Her insanın bir hayali bulunduğunu fakat kendisinin hayalinin birçok kişiye garip gelebilecek "çekirdek çitlemek" olduğunu vurgulayan Kürşat Zengin, şöyle konuştu:

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"Biraz garip ama önceden çekirdek çitleyemiyordum ama şimdi çitliyorum. Çekirdek çitleme hayalim vardı ve bu hayalime kavuştum. Şimdi durmadan çekirdek yiyorum. Yani 21 yılın acısını çıkarıyorum. Durumu da biraz abarttım sanırım, günde iki paket çekirdek çitliyorum.

Artık daha sosyal olabileceğim. Dışarıya daha çok ve rahat bir şekilde çıkabileceğim. Önceden dışarıya çıkamazdım. Herkes bir garip bakardı bana. Şimdi çok rahatım ve kimseye aldırış etmiyorum."

Zengin, devletin bu yaşına kadar kendisine hep sahip çıktığını anlatarak. "Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Şimdi iş imkanım var ve atanmayı bekliyorum. Hayallerim sadece iş sahibi olup daha sonra da evlenmek" dedi.

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