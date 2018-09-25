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GENEL SAĞLIK

Aşı bilgileri internette

Sağlık Bakanlığı aşı yaptırmak istemeyen ailelerin tereddütlerini gidermek ve aşı hakkında doğru bilgilendirme yapmak için, aşı ile ilgili her türlü bilginin yer aldığı bir internet sitesi kurdu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, bazı ailelerin aşıyı reddetmesi üzerine yerli aşı da üretecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Her türlü aşı bilgisine 'asi.saglik.gov.tr​' sitesinden ulaşabilirsiniz.
Her türlü aşı bilgisine 'asi.saglik.gov.tr​' sitesinden ulaşabilirsiniz.

Okulların açılmasıyla ve havaların soğumasıyla birlikte salgın hastalıklara karşı bir kez daha aşının önemi gündemde.

Sağlık Bakanlığı aşı yaptırmak istemeyen ailelerin soru ve tereddütlerini gidermek adına aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilerin yer aldığı "asi.saglik.gov.tr" adında bir internet sitesi kurdu.

'Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı' sloganıyla kurulan sitede yer alan bilgilere göre, bağışıklamanın insan sağlığı açısından en etkili yöntemlerden biri olduğu, aşıların sadece aşı yaptıranları korumanın dışında hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere de yayılmasının önleneceğine dikkati çekildi. Aşılama sayesinde ölümcül olan birçok hastalığın önlendiği ve milyonlarca çocuğun sakatlık ve ölüm riskinden korunduğu belirtildi.

Aşılar sağlık kuruluşlarında ücretsiz yapılıyor

Aşı içerikleri, aşı türleri, aşı sonrası istenmeyen etkiler gibi bilgilerin de yer aldığı sitede Bakanlık tarafından 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetine yer veriliyor.

Doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak, boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit (çocuk felci), hepatit-B, hepatit A, suçiçeği, hemofilus influenza tip B benenjiti ile konjuge pnömokok (zatüre) aşıları tüm bebeklere ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ailelerinin çocuklarına hastalıklardan korunmada etkili yol olan aşıları güvenle yaptırabileceklerini belirterek, önümüzdeki dönemde aşıları yerlileştirmeyi hedefliyor.

Aşının temel amacı

Aşı, halk sağlığı açısından önemli bir konu olup, 'Sağlıklı nesiller' ve 'Sağlıklı bir gelecek' demektir. Aşılama hizmetleri Bakanlık tarafından başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Aşılamanın temel amacı özellikle bebek ve çocuklarda olmak üzere toplumda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir.

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Vatandaşın her zaman aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşabileceği sitede de şu başlıklar yer alıyor:

- Aşı hakkında yanlış bilinen gerçekler

- Aşı nedir?

- Aşı içerikleri

- Aşı türleri

- Aşının yararları

- Aşı sonrası istenmeyen etkiler

- Aşı takvimi

- Aşı ile önlenebilir hastalıklar

gibi bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

Sizde aşı ile ilgili tüm bilgilere detaylı olarak 'asi.saglik.gov.tr' sitesinden ulaşabilirsiniz.

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