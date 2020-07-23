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Hayat Asım Gültekinin ilk ölüm haberi değildi Akıllara yıllar önce yaptığı şaka geldi
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Asım Gültekin’in ilk ‘ölüm haberi’ değildi: Akıllara yıllar önce yaptığı şaka geldi

Asım Gültekin'in dün Yalova'da kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberi; medya, edebiyat ve siyaset dünyasını derinden sarstı. Gültekin'in vefatının ardından sevdikleri sosyal medya hesaplarından ona dair düşünce, anı ve dualarını paylaştı. Gazeteci Melih Bayram Dede ise Gültekin’in yıllar önce Yeni Şafak’ta kendi ölüm ilanını yayınlattığı şakayı ve sonrasında yaşananları anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rahmetli Asım Gültekin'in kendi vefat ilanı ile verdiği poz.
Rahmetli Asım Gültekin'in kendi vefat ilanı ile verdiği poz.

Gazeteci, yazar ve eğitmen olan Asım Gültekin, dün Yalova'daki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.Kırk beş yaşında, evli ve 2 çocuk sahibi olan Gültekin bugün memleketi olan Amasya’nın Taşova ilçesinden toprağa verildi.

Siyaset, medya ve edebiyat camiasını hüzne boğan Asım Gültekin’in dostları, hatıralarını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

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Asım Gültekin ile bir dönem Yeni Şafak’ta birlikte çalışan gazeteci Melih Bayram Dede ise çok çarpıcı bir anıyı Twitter hesabında kaleme aldı. Dede, Gültekin’in yıllar önce Yeni Şafak'ın kültür-sanat sayfasındaki "Duyduk duymadık demeyin" adlı bir köşesinde, o dönemde sayfanın editörü olan merhum Hamit Can'a yaptığı ‘ölüm haberi’ şakasını anlattı.

Dede'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Bugün kaybettiğimiz yazar arkadaşımız Asım Gültekin, rahmetli Hamit Can'ın editörü olduğu Yeni Şafak'ın kültür-sanat sayfasında 'Duyduk duymadık demeyin' adlı bir köşe yazıyordu.
  • Bir gün Hamit abiyi arkadaşlarına telefonla aratıp, "Asım'ı kaybettik" diye şaka yaptırmıştı. Ertesi gün Hamit abi, kültür sayfasında aşağıda göreceğiniz vefat haberini yayımlamıştı.
  • Olayın şaka olduğunu öğrenen Hamit abi çok rahatsız olmuş ama naif biri olduğundan yine de sükûtunu korumuş, olan Asım'ın köşesine olmuştu. O gün şakaydı ama bugün gerçek olmuş acı haber. Mekânı cennet olsun.
  • O günün anısı vefat haberi ve ilânı ile pozunu da tarihe kaydedelim."

Asım Gültekin'in vefat şakası sonrası rahmetli Hamit Can'ın yayınladığı vefat ilanı.
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